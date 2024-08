MANFREDONIA (FOGGIA) – “Ricordatemi come vi pare… ci ha detto Michela Murgia. In occasione del primo anniversario dalla sua morte il coordinamento ‘Donna, vita, libertà’ ha scelto di ricordarla in un’intervista a più voci su alcuni dei temi a lei e a noi più cari.

Ospiti dell’Info point di Manfredonia, abbiamo restituito una sorta di intervista immaginaria alla nostra Michela soffermandoci su 13 parole chiave e formulando altrettante domande, ma soprattutto attingendo le risposte direttamente dai suoi scritti.

Attraverso le nostre voci e’ risuonata la sua, limpida e attenta, nel racconto della sua vita e del suo pensiero e nella consegna gioiosa della sua grande eredità umana e intellettuale.

‘Posso lasciarvi un’eredità? Disobbedite!

Questo, senza tanti giri di parole, Michela ci ha invitato a fare per piacerci e non per compiacere.

E dal suo spirito disobbediente siamo partite per lanciare una ‘Morgana challenge’ per la serata: ricorda il tuo momento eversivo, il primo o l’ultimo, o quello più significativo.

Così abbiamo chiesto alle/ai presenti di regalarci il ricordo della propria esperienza di disobbedienza.

Da questi racconti vorremmo ripartire nel nostro prossimo appuntamento con l’augurio che i semi piantati possano germogliare nell’azione, nel cambiamento, nelle nostre piccole-grandi rivoluzioni quotidiane.

Ringraziamo l’Info point, la Pro loco e FB Experience Manfredonia per il prezioso supporto logistico, ringraziamo la flautista Antonella Centonza per aver aderito gioiosamente e generosamente al nostro invito, regalando alla serata ulteriori note di magia.

A presto, facciamo casino!”.

Lo riporta il Coordinamento “Donna, vita, libertà” Manfredonia.