SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Nato a Solesino il 30 maggio 1924, era stato ordinato presbitero il 4 luglio 1948.

Cooperatore a Piove di Sacco, poi a Lion (dal 1949 al 1959), aveva conosciuto padre Pio da Pietrelcina, con il quale si era stabilita subito una grande intesa: ritiratosi, di conseguenza, presso la Casa Sollievo della Sofferenza, in S. Giovanni Rotondo, con i Gruppi di Preghiera di Padre Pio aveva girato l’Italia e non solo, predicando centinaia di corsi di Esercizi.

Aveva compiuto 100 anni il 30 maggio scorso e abitava a Lendinara, nella casa che i genitori avevano acquistato a fine anni Settanta. Preghiamo per lui, per la famiglia e per chi in questi anni gli e’ sempre rimasto accanto.

𝐋𝐞 𝐞𝐬𝐞𝐪𝐮𝐢𝐞, 𝐬𝐚𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐜𝐞𝐥𝐞𝐛𝐫𝐚𝐭𝐞 𝐝𝐚 𝐒𝐮𝐚 𝐄𝐜𝐜𝐞𝐥𝐥𝐞𝐧𝐳𝐚 𝐌𝐨𝐧𝐬. 𝐂𝐥𝐚𝐮𝐝𝐢𝐨 𝐂𝐢𝐩𝐨𝐥𝐥𝐚, 𝐬𝐚𝐛𝐚𝐭𝐨 𝟏𝟕 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟗,𝟎𝟎 𝐚 𝐋𝐞𝐧𝐝𝐢𝐧𝐚𝐫𝐚, 𝐧𝐞𝐥𝐥𝐚 𝐁𝐚𝐬𝐢𝐥𝐢𝐜𝐚 𝐍.𝐒. 𝐝𝐞𝐥 𝐏𝐢𝐥𝐚𝐬𝐭𝐫𝐞𝐥𝐥𝐨, 𝐩𝐫𝐞𝐜𝐞𝐝𝐮𝐭𝐞 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐚 𝐫𝐞𝐜𝐢𝐭𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐒. 𝐑𝐨𝐬𝐚𝐫𝐢𝐨.