Il saluto del Comandante Romeo Delle Noci alle donne e uomini della Polizia Locale dalla Centrale Radio Operativa.

Nella serata del 14 agosto 2024, dopo la Solenne Processione della Madonna dei Sette Veli Santa Patrona della città di Foggia, il Comandante Romeo Delle Noci ha voluto salutare le donne e gli uomini della Polizia Locale visitando la Centrale Radio Operativa del Comando di via Manfredi che rappresenta il cuore del Corpo e dell’intera città.

“Voglio ringraziare tutti voi per l’impegno profuso in questi giorni di Ferragosto con l’espletamento dei consueti servizi d’istituto e il servizio di scorta alla Processione della nostra Santa Patrona. Un particolare ringraziamento anche per il servizio che verrà svolto il 15 agosto nella cornice di piazza Cavour che ospiterà il concerto di Clementino che vi vedrà impegnati fino a notte inoltrata” ha dichiarato il Comandante Delle Noce.

“In questi giorni di festa, grazie al vostro impegno, siamo riusciti e riusciremo a garantire la sicurezza dei cittadini in tutte le manifestazioni di Ferragosto” ha concluso.