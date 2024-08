Manfredonia, 14 agosto 2024

Alla Presidente del Comitato Festa Patronale,

Prof.ssa Stefania Fortunato,

c/o Assessore Francesco Schiavone

Gentile Presidente,

Come ogni anno, ci avviciniamo con entusiasmo alla celebrazione della festa patronale, un momento di gioia e aggregazione per la nostra comunità. In questo contesto, vogliamo augurarle un sincero buon lavoro per l’organizzazione di un evento che rappresenta tanto per i nostri concittadini. Tuttavia, ci sentiamo in dovere di sottoporre alla sua attenzione un problema che si ripropone ogni anno durante i festeggiamenti: l’utilizzo dei fuochi d’artificio rumorosi, che provoca gravi disagi agli animali di affezione e alla fauna selvatica della nostra città.

È noto che i rumori forti, come quelli prodotti dai fuochi d’artificio tradizionali, generano ansia e spavento negli animali, tanto domestici quanto selvatici. Questi, infatti, a causa della loro natura e della loro sensibilità acustica, possono letteralmente “morire di paura”. I cani, i gatti, e gli uccelli, ma anche altre specie, reagiscono ai forti botti con una fuga incontrollata, spesso mettendo a rischio la propria vita. Inoltre, è importante ricordare che l’apparato uditivo degli animali è molto più sensibile del nostro, rendendo l’esperienza dei fuochi d’artificio particolarmente traumatica per loro.

Ad esempio, un cane può percepire nitidamente un suono a una distanza di 25 metri, laddove un essere umano lo sentirebbe solo a 4 metri. Inoltre, mentre noi possiamo percepire suoni in un range di frequenze comprese tra 20 e 20.000 hertz, un cane avverte frequenze fino a 50.000 hertz e subisce danni uditivi già a 85 decibel, molto prima dei 120 decibel considerati pericolosi per l’uomo.

Le conseguenze di questa ipersensibilità sono drammatiche: tremore, ipersalivazione, respiro affannoso e tentativi di fuga sono solo alcuni dei sintomi che affliggono gli animali durante i festeggiamenti pirotecnici. Nel caso degli uccelli, l’improvviso rumore li spinge a volare in preda al panico, con il rischio di schiantarsi contro edifici e cavi elettrici.

In considerazione di ciò, e alla luce dell’evoluzione della sensibilità comune verso il benessere animale, riteniamo superate le antiche credenze secondo cui i forti rumori servivano a scacciare gli spiriti maligni. Proprio per questo, le proponiamo di adottare una soluzione moderna e rispettosa: l’utilizzo di fuochi d’artificio silenziosi per la prossima festa patronale.

Questi speciali fuochi d’artificio offrono spettacoli visivi altrettanto emozionanti e scenografici, senza però arrecare disturbo acustico. Molte altre città hanno già abbracciato questa scelta, con grande soddisfazione dei cittadini e senza compromettere la bellezza degli eventi. Siamo certi che anche Manfredonia potrebbe beneficiare di questa innovazione, promuovendo una festa patronale che rispetti le esigenze di tutti, umani e animali.

Siamo fiduciosi che il Comitato Festa Patronale, guidato dalla sua sensibilità e dal suo spirito innovativo, saprà cogliere questa opportunità per rendere ancora più speciale la nostra amata festa.

Con i migliori saluti,

Innocenza Starace

Coportavoce di Europa Verde – Verdi di Manfredonia