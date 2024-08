Manfredonia // Notizie in piazza //

MANFREDONIA (FOGGIA) – “Gentile contribuente,

il Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 35 del 28.06.2024, ha deliberato le tariffe Tari 2024 e stabilito le scadenze per il pagamento del tributo in questione.

Gli avvisi di pagamento TARI 2024 contengono quale modalità di pagamento il pago PA.

Grazie a pago PA, si effettuano i pagamenti:

Online, tramite home banking abilitati a Pago PA (utilizzando il codice CBILL);

con app di pagamento, inquadrando il QR-code;

in contanti, con carta o conto corrente presso banche, punti vendita Sisalpay, ricevitorie Lottomatica, tabaccherie con circuito Banca;

presso gli Uffici postali anche se l’avviso di pagamento non presenta la parte dedicata al bollettino postale.

In merito alle richieste pervenute per effettuare il pagamento con F24 si comunica quanto segue.

Qualora l’avviso di pagamento TARI 2024 non necessiti di rettifiche, è possibile pagare con l’F24:

collegandosi al “Portale del contribuente” raggiungibile al seguente link https://www.cieccisrl.it/login.html, accedendo tramite SPID/ CIE/ o registrandosi nell’Area riservata ai contribuenti.

Dal menù, selezionare TASSA RIFIUTI e nell’elenco “Dichiarazioni” selezionare con la spunta, la riga corrispondente all’anno 2024 e scegliere “STAMPA F24 (rata unica)” oppure “STAMPA F24 (rate)”;

qualora non sia possibile collegarsi al suddetto portale, si può procedere autonomamente compilando l’F24, con i dati dell’avviso di pagamento TARI 2024 ricevuto, inserendo il codice “3944” per quota fissa, quota variabile, UR1 e UR2 e “TEFA” per il tributo provinciale”.

A cura del Servizio Entrate del Comune di Manfredonia.