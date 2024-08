Manfredonia. Nel contesto delle amministrazioni locali, la gestione efficiente delle risorse umane rappresenta una sfida continua, specialmente quando si tratta di coprire ruoli chiave come quello del Comandante della Polizia Locale. Il Comune di Manfredonia, affrontando questa necessità, ha recentemente approvato una delibera per l’utilizzo condiviso del Comandante della Polizia Locale del Comune di Mattinata. Questo articolo esamina la delibera della Giunta Comunale di Manfredonia, sottolineando le motivazioni, le modalità di attuazione e le implicazioni di questa scelta amministrativa.

La delibera è stata approvata in seguito alla conclusione della convenzione precedentemente stipulata tra il Comune di Manfredonia e il Comune di Mattinata per l’utilizzo condiviso del Comandante della Polizia Locale. Il Comune di Manfredonia, in attesa di poter procedere al reclutamento di un nuovo comandante secondo le modalità previste dalla legge, ha ritenuto necessario garantire la continuità operativa del servizio di polizia locale. Pertanto, ha optato per una soluzione temporanea che prevede l’impiego di personale di comprovata esperienza proveniente dal Comune di Mattinata.

La delibera prevede l’utilizzo condiviso del Comandante della Polizia Locale di Mattinata, il dott. Michele Mumolo, per un periodo di quattro mesi. Durante questo periodo, il dott. Mumolo presterà servizio presso il Comune di Manfredonia per due giorni alla settimana, per un totale di 12 ore settimanali. La convenzione tra i due comuni stabilisce chiaramente le modalità di impiego, la ripartizione degli oneri finanziari e gli aspetti operativi legati all’utilizzo del personale.

Il quadro normativo di riferimento è fornito dall’articolo 23 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (CCNL) del 16 novembre 2022 per il personale del comparto Funzioni Locali, che consente agli enti locali di utilizzare personale assegnato da altri enti, previo consenso dei lavoratori e dell’ente di appartenenza. Questa forma di collaborazione intercomunale è concepita per ottimizzare l’uso delle risorse disponibili e garantire una gestione economica ed efficiente dei servizi pubblici.

Dal punto di vista finanziario, il Comune di Manfredonia si impegna a rimborsare al Comune di Mattinata gli emolumenti contrattualmente previsti per il periodo di utilizzo condiviso. La spesa totale stimata per i quattro mesi di convenzione ammonta a 7.493 euro, coperta dal bilancio comunale per l’anno 2024-2026. È importante sottolineare che questa spesa non comporta l’assunzione di nuovo personale, motivo per cui non è necessaria l’autorizzazione preventiva da parte della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (CO.S.F.E.L).

L’utilizzo condiviso del personale, come delineato nella delibera, non modifica il rapporto di lavoro del Comandante Mumolo, che rimane titolare del rapporto presso il Comune di Mattinata. Tuttavia, il Comune di Manfredonia ha il compito di assicurare che tutte le necessarie informazioni e risorse siano a disposizione per garantire l’efficacia del servizio durante il periodo di condivisione.