MANFREDONIA (FOGGIA) – “Volevo far sapere alla popolazione di Manfredonia che la statua che raffigura Maria che Scioglie i Nodi è stata donata al Convento da una famiglia proprio della città di Manfredonia.

Ci sono in giro voci su persone che dicono che arriva da una famiglia della Campania.

No, no. Questa statua si trova a Manfredonia per un fatto stupendo accaduto alla famiglia.

La Madonna ha scelto Manfredonia tramite una famiglia della città.

C’è una storia bellissima dietro che non è stata divulgata ma sappiate che la Madonna che scioglie nodi si trova qui a Manfredonia per una devozione di una famiglia alla quale è capitato un fatto proprio legato a Maria Ss che scioglie i nodi.”

Lo scrive la pagina FB Maria Scioglie Nodi.

Il giorno 15 agosto 2024 è prevista la manifestazione religiosa itinerante in onore della “Santa Vergine Maria che scioglie i nodi” a partire dalle

ore 19.30.

Considerato che la predetta manifestazione prevede, dalle ore 20.45 alle ore 21.15 circa, l’accensione di fuochi pirotecnici nell’area denominata “spiaggia Castello” è prevista, tramite Ordinanza, il divieto di sosta e fermata il giorno 15 agosto 2024, dalle ore 19.30 alle ore 22.30, nei pressi di Piazzale Ferri, nell’area prospiciente la “Spiaggia Castello”, per consentire l’accensione dei fuochi pirotecnici della processione.