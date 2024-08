VICO DEL GARGANO (Fg) – A Vico del Gargano è cominciato il conto alla rovescia per uno dei concerti più attesi dell’estate garganica: giovedì 22 agosto, in Piazza Monte Tabor, sul palco dell’Estate Vichese 2024 ci sarà Raf. Il concerto, a cui si potrà accedere gratuitamente, comincerà alle ore 22.

Oltre a Raf e alla sua band, su quel palco saliranno 40 anni di clamorosi successi a cui il cantautore di origini pugliesi diede il via con una hit planetaria, “Self control”, singolo lanciato nel 1984 capace di scalare le classifiche di ascolto e di vendita dagli Stati Uniti a ogni altro angolo del globo.

Da quel momento, Raffaele Riefoli, questo il suo nome di battesimo, non si è più fermato. Il suo successo è stato ed è costante, continuo, dagli anni ’80 a oggi, grazie a una eccezionale capacità di rinnovamento che, tuttavia, non ha mai scalfito la piena riconoscibilità di uno stile originalissimo.

Ogni tappa della biografia artistica di Raf è segnata da un successo: nel 1987 arrivano la vittoria a Sanremo come autore di “Si può dare di più” e la stupenda “Gente di mare”, un anno più tardi “Inevitabile follia”, nel 1989 lancia la colonna sonora di intere generazioni con “Cosa resterà degli anni ’80”, poi trionfa al Festivalbar con “Ti pretendo”. Gli anni ’90 sono ugualmente ricchi di canzoni che diventano hit: “Interminatamente”, “Siamo soli nell’immenso vuoto che c’è”, “Battito animale” e tante altre ancora, prima di arrivare al terzo millennio in cui ha continuato a raccontare e a raccontarsi con leggerezza e profondità, tra parole e musica. Raf, che oggi ha 64 anni, nel concerto che terrà a Vico del Gargano il 22 agosto celebrerà i 40 anni dall’uscita di “Self control”. Il brano fu scritto dallo stesso Raf con Giancarlo Bigazzi e Steve Piccolo, arrangiamenti di Celso Valli. Ebbe uno straordinario successo in tutto il mondo, fu pubblicato in 21 Paesi e riuscì a vendere più di 20 milioni di copie.