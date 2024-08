SAN GIOVANNI ROTONDO (FOGGIA) – Un incendio boschivo a ridosso dal centro abitato e non lontano dall’ospedale si è sviluppato a San Giovanni Rotondo.

“Stiamo seguendo passo dopo passo tutte le operazioni dei Vigili del Fuoco e della Protezione civile per l’incendio scoppiato questo pomeriggio a San Giovanni Rotondo, rassicuriamo i cittadini che la situazione è sotto controllo.

Si tratta del terzo incendio in pochi giorni, non sappiamo l’origine del rogo, chiediamo a tutti i cittadini di essere vigili e di chiamare subito i numeri di emergenza per segnalare incendi

. Grazie a tutti quelli che adesso stanno lavorando per risolvere il problema”

Lo riporta il Sindaco Filippo Barbano.