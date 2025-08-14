Angiola (Cambia), Sicurezza e coesione sociale: le associazioni chiedono un confronto in Prefettura

Quindici associazioni attive sul territorio foggiano, tra cui Fareambiente, Codacons Foggia, ANFFAS Foggia, L’Albero della Vita e Foggia 5.0, hanno rivolto una formale richiesta di incontro al Prefetto di Foggia, inviata a fine luglio e successivamente reiterata, ancora in attesa di riscontro. La comunicazione è stata promossa da Nunzio Angiola, consigliere comunale e segretario provinciale del Movimento civico Cambia. Le organizzazioni, impegnate quotidianamente nella lotta al disagio sociale, nel volontariato, nella tutela dei diritti e nella promozione della legalità, operano a stretto contatto con i cittadini, raccogliendo bisogni, preoccupazioni e aspirazioni.

La loro esperienza diretta consente di monitorare fenomeni di degrado, dinamiche criminali, fragilità sociali e opportunità di recupero, spesso invisibili alle statistiche ufficiali. L’appello delle associazioni sottolinea come il loro contributo possa essere determinante non solo per segnalare criticità, ma anche per proporre soluzioni operative in materia di prevenzione, inclusione e sostegno alle comunità più vulnerabili.

“Nella piena consapevolezza delle numerose urgenze istituzionali che gravano sulla Prefettura – si legge nella nota – ci auguriamo che il Prefetto possa valutare la convocazione di un tavolo di confronto per valorizzare pienamente questa esperienza. La sicurezza, infatti, si costruisce anche rafforzando il tessuto sociale e la fiducia reciproca tra istituzioni e cittadini”.

L’iniziativa mette in evidenza la centralità del dialogo tra istituzioni e realtà civiche locali come strumento per migliorare la qualità della vita e la coesione sociale nella provincia di Foggia.