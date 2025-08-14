Edizione n° 5792

BALLON D'ESSAI

ZAPPONETA // Zapponeta brinda al successo di VINcanto d’Estate 2025. Una notte di gusto e magia sul lungomare (F – VIDEO)
13 Agosto 2025 - ore  17:55

CALEMBOUR

MARGHERITA // Emergenza idrica: i sindaci di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia chiedono lo stato di calamità naturale
13 Agosto 2025 - ore  19:08

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Angiola (Cambia), Sicurezza e coesione sociale: le associazioni chiedono un confronto in Prefettura

FOGGIA Angiola (Cambia), Sicurezza e coesione sociale: le associazioni chiedono un confronto in Prefettura

Dal volontariato alla tutela dei diritti, le realtà civiche puntano a mettere a disposizione delle autorità competenti conoscenze operative

Angiola (Cambia), Sicurezza e coesione sociale: le associazioni chiedono un confronto in Prefettura

Angiola (Cambia), Sicurezza e coesione sociale: le associazioni chiedono un confronto in Prefettura

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Quindici associazioni attive sul territorio foggiano, tra cui Fareambiente, Codacons Foggia, ANFFAS Foggia, L’Albero della Vita e Foggia 5.0, hanno rivolto una formale richiesta di incontro al Prefetto di Foggia, inviata a fine luglio e successivamente reiterata, ancora in attesa di riscontro. La comunicazione è stata promossa da Nunzio Angiola, consigliere comunale e segretario provinciale del Movimento civico Cambia. Le organizzazioni, impegnate quotidianamente nella lotta al disagio sociale, nel volontariato, nella tutela dei diritti e nella promozione della legalità, operano a stretto contatto con i cittadini, raccogliendo bisogni, preoccupazioni e aspirazioni.

La loro esperienza diretta consente di monitorare fenomeni di degrado, dinamiche criminali, fragilità sociali e opportunità di recupero, spesso invisibili alle statistiche ufficiali. L’appello delle associazioni sottolinea come il loro contributo possa essere determinante non solo per segnalare criticità, ma anche per proporre soluzioni operative in materia di prevenzione, inclusione e sostegno alle comunità più vulnerabili.

“Nella piena consapevolezza delle numerose urgenze istituzionali che gravano sulla Prefettura – si legge nella nota – ci auguriamo che il Prefetto possa valutare la convocazione di un tavolo di confronto per valorizzare pienamente questa esperienza. La sicurezza, infatti, si costruisce anche rafforzando il tessuto sociale e la fiducia reciproca tra istituzioni e cittadini”.

L’iniziativa mette in evidenza la centralità del dialogo tra istituzioni e realtà civiche locali come strumento per migliorare la qualità della vita e la coesione sociale nella provincia di Foggia.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Se vuoi viver cent'anni senza pene, prendi il mondo come viene.” anonimo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.