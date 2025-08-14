Bimbo di 10 mesi muore in vacanza in Turchia: famiglia bloccata dalla burocrazia per il rientro della salma

Tragedia in vacanza per una famiglia di origine rumena residente in Italia. Arian Roman, un bimbo di appena 10 mesi, è morto all’ospedale di Antalya, in Turchia, mentre si trovava con i genitori e il fratellino di 6 anni nella località balneare di Lara. La famiglia vive in Italia da 22 anni: per lungo tempo a San Donà di Piave (Venezia) e, da poco, a Musile di Piave.

Il dramma è avvenuto la mattina del 13 agosto, il giorno dopo l’arrivo in Turchia per una vacanza in compagnia di amici. Secondo il racconto della madre, il piccolo si è svegliato alle 5 del mattino. “Verso le 7 ho notato delle chiazze sulla pelle, poi il colorito viola che si è esteso su tutto il corpo. Non riusciva a sostenersi con la schiena mentre lo tenevo in braccio”, ha raccontato la donna. L’allarme è stato lanciato subito, ma il primo medico è arrivato dopo un’attesa. Solo in seguito è stata chiamata un’ambulanza, che secondo i genitori avrebbe impiegato molto tempo per raggiungere l’hotel. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Antalya, Arian è morto poco dopo. Le cause del decesso non sono ancora chiare; è stata eseguita un’autopsia.

Alla disperazione per la perdita si è aggiunto l’incubo della burocrazia. La famiglia aveva programmato il rientro in Italia nei giorni successivi, ma ora si trova bloccata in Turchia. Il consolato italiano di Smirne, competente per la zona, richiede la documentazione originale cartacea inviata dall’agenzia funebre di Antalya per autorizzare il trasferimento della salma in Italia. Non è sufficiente una trasmissione via PEC, che sarebbe immediata.

“Il volo per riportare a casa nostro figlio è un miraggio – ha dichiarato la madre –. Abbiamo già speso 5 mila euro grazie all’aiuto di amici che ci hanno prestato i soldi. Non possiamo restare qui ancora a lungo. Ho visto mio figlio prima e dopo l’autopsia, ora voglio solo riportarlo a casa”.

La zia del piccolo, sui social, ha diffuso un appello accorato: “Cari amici, con il cuore spezzato vi scrivo per condividere una notizia terribile: il nostro nipotino è venuto a mancare in vacanza in Turchia. Oltre al dolore, ci troviamo ad affrontare una situazione difficilissima per il rimpatrio. I costi e le procedure sono schiaccianti. Facciamo appello alla vostra solidarietà: ogni aiuto, anche piccolo, può fare la differenza”.

Per sostenere la famiglia nelle spese è stata attivata una raccolta fondi. Chi vuole contribuire può fare un bonifico all’IBAN IT75A0623036141000015266780. “Ogni gesto conta – prosegue la zia –. Aiutateci a riportare Aryan a casa, per potergli dare l’ultimo saluto insieme a chi lo amava”.

Intanto, amici e conoscenti della comunità rumena e italiana di San Donà e Musile si stanno mobilitando per raccogliere fondi e fare pressione affinché le procedure vengano accelerate. La speranza della famiglia è di poter rientrare in Italia il prima possibile, per dare ad Arian una sepoltura dignitosa nel luogo che, da sempre, chiamano casa.

