Edizione n° 5792

BALLON D'ESSAI

ZAPPONETA // Zapponeta brinda al successo di VINcanto d’Estate 2025. Una notte di gusto e magia sul lungomare (F – VIDEO)
13 Agosto 2025 - ore  17:55

CALEMBOUR

MARGHERITA // Emergenza idrica: i sindaci di Trinitapoli, Margherita di Savoia e San Ferdinando di Puglia chiedono lo stato di calamità naturale
13 Agosto 2025 - ore  19:08

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Carcere di Foggia, il SAPPE lancia l’allarme: “Emergenza drammatica e senza precedenti”

CRITICITA' Carcere di Foggia, il SAPPE lancia l’allarme: “Emergenza drammatica e senza precedenti”

Molti dei reclusi sono considerati violenti e prepotenti, aggravando le criticità operative per il personale penitenziario

Carcere di Foggia, il SAPPE lancia l’allarme: “Emergenza drammatica e senza precedenti”

Carcere di Foggia, il SAPPE lancia l’allarme: “Emergenza drammatica e senza precedenti”

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

FOGGIA – Una situazione definita “drammatica e critica sotto tutti i punti di vista”: è l’allarme lanciato dal SAPPE, il sindacato autonomo della Polizia penitenziaria, con una lettera inviata nei giorni scorsi al Prefetto di Foggia, all’ASL, alla sindaca Maria Aida Episcopo e ai rappresentanti politici nazionali e regionali della provincia. Secondo il sindacato, la casa circondariale di Foggia ospita attualmente circa 670 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di circa 300 posti, registrando così un tasso di sovraffollamento del 225%, il più alto d’Italia. Molti dei reclusi sono considerati violenti e prepotenti, aggravando le criticità operative per il personale penitenziario.

Il SAPPE denuncia una carenza di organico che rende la gestione quotidiana sempre più difficile: agli agenti mancherebbero circa 240 unità rispetto alle 296 previste per un numero massimo di 400 detenuti. I turni di servizio arrivano a durare fino a 12 ore, con agenti costretti a sorvegliare da soli interi reparti nelle ore serali. La situazione peggiora durante gli accompagnamenti dei detenuti verso tribunali e ospedali, riducendo ulteriormente le risorse operative. Un ulteriore problema segnalato dal sindacato è il cosiddetto “turismo sanitario”, fenomeno che aumenta i rischi per la sicurezza interna e per la cittadinanza, come già dimostrato da precedenti episodi di evasione, tra cui quella di 72 detenuti.

Tra le richieste avanzate dal SAPPE vi è un aumento delle visite specialistiche all’interno della struttura, in particolare psichiatriche, per ridurre le uscite dei detenuti e contenere il fenomeno dei droni che continuano a introdurre materiale illecito, nonostante i frequenti sequestri. Il sindacato evidenzia inoltre la violazione dei diritti minimi garantiti dall’articolo 27 della Costituzione per la maggior parte dei detenuti, sottolineando possibili ricadute economiche per lo Stato legate a eventuali risarcimenti. L’appello è rivolto a un intervento “bipartisan” che possa affrontare un’emergenza che, secondo il SAPPE, ha raggiunto livelli senza precedenti.

Lo riporta AntennaSud

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Se vuoi viver cent'anni senza pene, prendi il mondo come viene.” anonimo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.