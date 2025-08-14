Carcere di Foggia, il SAPPE lancia l’allarme: “Emergenza drammatica e senza precedenti”

FOGGIA – Una situazione definita “drammatica e critica sotto tutti i punti di vista”: è l’allarme lanciato dal SAPPE, il sindacato autonomo della Polizia penitenziaria, con una lettera inviata nei giorni scorsi al Prefetto di Foggia, all’ASL, alla sindaca Maria Aida Episcopo e ai rappresentanti politici nazionali e regionali della provincia. Secondo il sindacato, la casa circondariale di Foggia ospita attualmente circa 670 detenuti, a fronte di una capienza regolamentare di circa 300 posti, registrando così un tasso di sovraffollamento del 225%, il più alto d’Italia. Molti dei reclusi sono considerati violenti e prepotenti, aggravando le criticità operative per il personale penitenziario.

Il SAPPE denuncia una carenza di organico che rende la gestione quotidiana sempre più difficile: agli agenti mancherebbero circa 240 unità rispetto alle 296 previste per un numero massimo di 400 detenuti. I turni di servizio arrivano a durare fino a 12 ore, con agenti costretti a sorvegliare da soli interi reparti nelle ore serali. La situazione peggiora durante gli accompagnamenti dei detenuti verso tribunali e ospedali, riducendo ulteriormente le risorse operative. Un ulteriore problema segnalato dal sindacato è il cosiddetto “turismo sanitario”, fenomeno che aumenta i rischi per la sicurezza interna e per la cittadinanza, come già dimostrato da precedenti episodi di evasione, tra cui quella di 72 detenuti.

Tra le richieste avanzate dal SAPPE vi è un aumento delle visite specialistiche all’interno della struttura, in particolare psichiatriche, per ridurre le uscite dei detenuti e contenere il fenomeno dei droni che continuano a introdurre materiale illecito, nonostante i frequenti sequestri. Il sindacato evidenzia inoltre la violazione dei diritti minimi garantiti dall’articolo 27 della Costituzione per la maggior parte dei detenuti, sottolineando possibili ricadute economiche per lo Stato legate a eventuali risarcimenti. L’appello è rivolto a un intervento “bipartisan” che possa affrontare un’emergenza che, secondo il SAPPE, ha raggiunto livelli senza precedenti.

Lo riporta AntennaSud