Comune di Foggia, completati in tempo record gli adempimenti straordinari per Foggia – Siracusa

FOGGIA Comune di Foggia, completati in tempo record gli adempimenti straordinari per Foggia – Siracusa

Del 16 agosto prossimo

ph Enzo Maizzi

ph Enzo Maizzi - ARCHIVIO

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
14 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia. Il Comune di Foggia informa che, a seguito delle indicazioni emerse durante il Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica del 12 agosto scorso, ha preso atto dell’indisponibilità espressa dalla società Calcio Foggia 1920 ad eseguire alcuni adempimenti connessi al Piano di Mantenimento delle Condizioni di Sicurezza ed Emergenza (PMCS) generale dell’impianto sportivo, in discrasia a quanto dalla stessa società eseguito negli anni precedenti.

Pur evidenziando che tale circostanza avrebbe quantomeno richiesto un congruo preavviso temporale, a beneficio della collettività tutta che si identifica nei valori dello sport e della condivisione dei colori della squadra di calcio cittadina, l’Amministrazione Comunale tramite le proprie strutture tecniche e amministrative ha immediatamente perfezionato la Determina Dirigenziale n. 1586 del 13/08/2025 comprendente tutte le attività occorrenti.

Conseguentemente ha provveduto a commissionare e far redigere al tecnico specializzato il Piano Mantenimento delle Condizioni di Sicurezza ed Emergenza (PMCS) relativo alle condizioni generali e strutturali dello Stadio Pino Zaccheria, trasmettendolo poi a Prefettura, Questura e Calcio Foggia 1920 srl, per gli adempimenti di competenza di quest’ultima.

Con altrettanta tempestività, ha provveduto anche ad eseguire gli interventi occorrenti al ripristino della rete Internet a servizio della mixed zone, sala stampa e tribuna stampa, precedentemente interrotta dalla società sportiva, unitamente a manutenzioni varie attinenti a:

– verifica della piena funzionalità dei tornelli;

– verifica della perpendicolarità delle porte del campo gioco, con sostituzione delle reti e imbottitura paracolpi;

– ⁠manutenzioni ordinarie dei servizi igienici di spogliatoi squadre, arbitri e uffici;

– ⁠verifica della funzionalità delle docce;

– ⁠sistemazione del cancello prefiltraggio tribuna ovest.

Parallelamente, è stata concessa alla società la possibilità di svolgere l’allenamento di rifinitura allo stadio domani, 15 agosto, per venire incontro anche alle esigenze tecniche della squadra.

Tutti gli interventi necessari sono stati portati a termine in tempi davvero ristretti, eseguendo i lavori indispensabili per consentire lo svolgimento regolare della prima gara di Coppa Italia Foggia – Siracusa prevista per la sera 16 agosto: un obiettivo raggiunto. Infatti, grazie al tempestivo intervento del Comune di Foggia, ed ai successivi adempimenti posti in essere da Calcio Foggia 1920 srl relativamente al PMCS di dettaglio riferito alle partite di calcio e alla gestione dei biglietti elettronici con conseguente sblocco dei tornelli, si sono concluse in tempo utile tutte le attività occorrenti per garantire le condizioni di sicurezza e funzionalità previste dalle normative vigenti, così come verificato durante il GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) conclusosi poco fa alla Questura di Foggia.

La partita Foggia – Siracusa si disputerà quindi regolarmente sabato 16 agosto alle ore 21, con regolare vendita di biglietti. 

