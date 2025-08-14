Coppa Italia Serie C 2025-26, esordio con Foggia-Siracusa: sfida tra esperti e nuovi arrivi

Il Foggia e il Siracusa sono pronti a scendere in campo per il primo turno della Coppa Italia di Serie C 2025-26. Entrambe le squadre vogliono lanciare un segnale forte fin dal loro debutto ufficiale, sebbene con motivazioni differenti: i rossoneri puntano a riscattare la passata stagione, mentre gli azzurri vogliono dimostrare di essere pronti a competere tra i professionisti.

Come arriva il Foggia

Il Foggia, guidato da Delio Rossi, cerca di voltare pagina dopo una stagione complicata, chiusa con la salvezza conquistata nello spareggio playout contro il Messina. La penalizzazione di 3 punti per problemi societari e un clima di scarsa fiducia hanno reso complessa la campagna acquisti, ma la società ha comunque puntato su alcuni rinforzi mirati. Tra i volti nuovi, spiccano il giovane portiere in prestito dal Lecce, Alexandru Borbei, e il centrocampista ex Messina Vincenzo Garofalo. La formazione titolare dovrebbe schierarsi con un 4-3-2-1 o un 4-3-3: Borbei tra i pali, difesa composta da Cornelius Staver, Giovanni Castaldi, Riccardo Bignami e Ciro Panico (in ballottaggio con Gian Filippo Felicioli). A centrocampo Pazienza, Tascone e Garofalo, mentre in attacco spazio a Francesco Orlando e Till Winkelmann a supporto del giovane Marco Bevilacqua.

Come arriva il Siracusa

Il Siracusa affronta il suo primo impegno tra i professionisti dopo una stagione di grande soddisfazione in cui ha centrato la promozione. L’organico resta ancora incompleto, con 17 calciatori disponibili, ma il direttore sportivo Antonello Laneri ha completato alcuni acquisti significativi.

Tra i colpi di rilievo, il portiere Alessandro Farroni, ex Catania con oltre 100 presenze in Serie C, e l’esterno Giuseppe Guadagni, 23 anni, prelevato dal Sorrento con 150 presenze e 18 gol tra i professionisti. La formazione azzurra dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1: Farroni tra i pali, difesa con Puzone, Bonacchi, Pacciardi e Iob, mentre Damian e Candiano presidiano il centrocampo. Dietro la punta Contini agiranno Di Paolo, Limonelli e Guadagni.

Le probabili formazioni

Foggia (4-3-2-1): Borbei; Staver, Castaldi, Bignami, Panico; Pazienza, Tascone, Garofalo; Orlando, Winkelmann; Bevilacqua. Allenatore: Rossi

Siracusa (4-2-3-1): Farroni; Puzone, Bonacchi, Pacciardi, Iob; Damian, Candiano; Di Paolo, Limonelli, Guadagni; Contini. Allenatore: Turati

Il match rappresenta un importante banco di prova per entrambe le squadre, chiamate a partire con il piede giusto in Coppa Italia e a testare subito l’intesa tra i nuovi acquisti e i titolari già consolidati.