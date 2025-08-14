Edizione n° 5793

BALLON D'ESSAI

METEO // Puglia – Gargano. Meteo dal 14 al 16 agosto: sole protagonista con qualche nube di passaggio
14 Agosto 2025 - ore  13:40

CALEMBOUR

TURCHIA // Bimbo di 10 mesi muore in vacanza in Turchia: famiglia bloccata dalla burocrazia per il rientro della salma
14 Agosto 2025 - ore  14:33

Home // Gargano // Da domani l’Adriatic Princess Five porta ancora più viaggiatori alle Isole Tremiti!

TREMITI Da domani l’Adriatic Princess Five porta ancora più viaggiatori alle Isole Tremiti!

Gargano Metro Marine è lieta di annunciare che, a partire da domani, il collegamento di cabotaggio Manfredonia – Isole Tremiti sarà potenziato con l’Adriatic Princess Five

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Agosto 2025
Gargano // Isole Tremiti //

Manfredonia, 14 agosto 2025 – Gargano Metro Marine è lieta di annunciare che, a partire da domani, il collegamento di cabotaggio Manfredonia – Isole Tremiti sarà potenziato con l’Adriatic Princess Five, una motonave moderna, confortevole e capace di ospitare oltre 400 passeggeri.

Gli orari restano invariati, ma i posti disponibili aumentano: un’opportunità unica per godere di una traversata piacevole e veloce verso l’arcipelago delle Diomedee.

Acquista subito il tuo biglietto A/R a soli €23 e vivi l’emozione di viaggiare a bordo della nuova ammiraglia del servizio!

Info e prenotazioni:
📞 348 6560455 – 0884962732
📧 info@garganometromarine.it
🌐 www.garganometromarine.it

Lascia un commento

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

