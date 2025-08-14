Edizione n° 5792

Foggia celebra la Madonna dei Sette Veli: Ferragosto tra devozione e tradizione

FESTA Foggia celebra la Madonna dei Sette Veli: Ferragosto tra devozione e tradizione

Le celebrazioni iniziano il 13 agosto con una solenne processione che parte dalla Cattedrale di Foggia

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Agosto 2025
Eventi // Foggia //

La festa della Madonna dei Sette Veli, patrona di Foggia, rappresenta uno degli eventi più sentiti e partecipati della città. Ogni anno, le celebrazioni si svolgono due volte: la prima dal 20 al 22 marzo, per commemorare le apparizioni del XVIII secolo, e la seconda dal 13 al 16 agosto, in coincidenza con il Ferragosto.

La festa di Ferragosto è particolarmente significativa per i foggiani, poiché ricorda il ritrovamento del Sacro Tavolo nel 1062, evento che segnò l’inizio del culto della Madonna dei Sette Veli. Le celebrazioni iniziano il 13 agosto con una solenne processione che parte dalla Cattedrale di Foggia e attraversa le principali vie della città, portando la sacra icona in Piazza del Lago, dove una fontana e tre palme commemorano il luogo del prodigio.

Il 14 agosto, la Madonna dei Sette Veli viene portata in processione per le strade della città, creando un’atmosfera di raccoglimento e devozione tra i vicoli antichi e le piazze.

Il 15 agosto, giorno dell’Assunzione della Vergine Maria, la città si anima con eventi religiosi e manifestazioni popolari, che rafforzano il legame tra la comunità e la sua patrona.

Infine, il 16 agosto, la Madonna dei Sette Veli viene riportata in Cattedrale, chiudendo le celebrazioni con un momento di riflessione e gratitudine.

La devozione alla Madonna dei Sette Veli si riflette anche nella partecipazione attiva delle confraternite locali, che accompagnano la processione con canti e preghiere, mantenendo vive le tradizioni religiose e culturali della città. La Madonna dei Sette Veli rappresenta per i foggiani un simbolo di speranza, protezione e identità culturale. Il suo culto ha plasmato la storia della città, influenzando le tradizioni religiose e popolari. Anche nei momenti di difficoltà, la comunità si raccoglie attorno alla sua figura, trovando conforto e forza nella fede condivisa.

