Foggia, 14 agosto 2025 – In occasione della tradizionale processione del Sacro Tavolo dell’Iconavetere, Mons. Giorgio Ferretti ha rivolto alla città un appello che unisce devozione, riflessione sociale e valori umani universali.

Nel suo intervento in piazza Cardinale Pericle Felici, l’arcivescovo ha ricordato la figura di Maria, Madre di Dio e madre dell’umanità, sottolineando il suo ruolo come simbolo di accoglienza, amore e servizio. “Maria è la donna del ‘Noi’ – ha affermato – in un mondo dominato dall’egoismo e dalla prevaricazione, lei si pone al servizio di Dio e degli uomini. Come alle nozze di Cana, si accorge delle necessità degli altri e interviene con discrezione e amore.”

Mons. Ferretti ha evidenziato il valore universale di Maria, venerata anche nell’ebraismo e nell’Islam, come figura che condanna la guerra e ogni forma di violenza. “La guerra uccide i figli e le figlie di Maria – ha detto – non è mai giusta, non è mai giustificabile. È madre di tutte le povertà.”

Grande attenzione è stata dedicata alla figura femminile: Maria è prima di tutto donna, semplice, forte e desiderosa di verità. Ogni donna, ha spiegato l’arcivescovo, porta in sé una luce riflessa della Madre di Dio e merita rispetto, dignità e protezione. “Nessuna donna può essere umiliata, violata o uccisa – ha sottolineato – ciascuna è portatrice di sacralità e merita onore.”

Mons. Ferretti ha richiamato la comunità a riflettere sull’“Io” predominante nella società contemporanea, fatto di possesso, dominio e egoismo. “Pensiamo agli altri come oggetti da usare, sfruttare o possedere – ha detto – dobbiamo riscoprire il senso di fraternità e di vera affettività. La felicità non sta nel ricevere ma nel dare, nel servire, nell’amare e nel promuovere l’umanità degli altri.”

Il richiamo alla città è stato chiaro e coinvolgente: vivere in armonia, superare la prepotenza dell’“Io Predatorio” e costruire insieme una comunità solidale. Mons. Ferretti ha invitato ciascun cittadino a seguire l’esempio di Maria e di Cristo, lasciandosi guidare dall’amore disinteressato, dal perdono e dal servizio verso i più deboli.

Il messaggio si è concluso con una preghiera alla Vergine Assunta: “Madre del Signore e Madre di Foggia, abbracciaci, proteggici, sostienici e rendici migliori. Intercedi per la nostra città e per il mondo intero, affinché venga presto la pace.”

La processione, momento di fede e partecipazione civica, è stata quindi l’occasione per riflettere sui valori della solidarietà, dell’accoglienza e del servizio, cardini del messaggio evangelico e guida per la comunità di Foggia.

