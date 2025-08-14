Edizione n° 5793

BALLON D'ESSAI

METEO // Puglia – Gargano. Meteo dal 14 al 16 agosto: sole protagonista con qualche nube di passaggio
14 Agosto 2025 - ore  13:40

CALEMBOUR

TURCHIA // Bimbo di 10 mesi muore in vacanza in Turchia: famiglia bloccata dalla burocrazia per il rientro della salma
14 Agosto 2025 - ore  14:33

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Foggia celebra la solenne processione del Sacro Tavolo dell’Iconavetere: il messaggio di Mons. Ferretti

ICONAVETERE Foggia celebra la solenne processione del Sacro Tavolo dell’Iconavetere: il messaggio di Mons. Ferretti

Nel suo intervento in piazza Cardinale Pericle Felici, l’arcivescovo ha ricordato la figura di Maria, Madre di Dio e madre dell’umanità

Foggia celebra la solenne processione del Sacro Tavolo dell’Iconavetere: il messaggio di Mons. Ferretti

Foggia celebra la solenne processione del Sacro Tavolo dell’Iconavetere: il messaggio di Mons. Ferretti - PH MAIZZI

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
14 Agosto 2025
Cronaca // Foggia //

Foggia, 14 agosto 2025 – In occasione della tradizionale processione del Sacro Tavolo dell’Iconavetere, Mons. Giorgio Ferretti ha rivolto alla città un appello che unisce devozione, riflessione sociale e valori umani universali.

Nel suo intervento in piazza Cardinale Pericle Felici, l’arcivescovo ha ricordato la figura di Maria, Madre di Dio e madre dell’umanità, sottolineando il suo ruolo come simbolo di accoglienza, amore e servizio. “Maria è la donna del ‘Noi’ – ha affermato – in un mondo dominato dall’egoismo e dalla prevaricazione, lei si pone al servizio di Dio e degli uomini. Come alle nozze di Cana, si accorge delle necessità degli altri e interviene con discrezione e amore.”

Mons. Ferretti ha evidenziato il valore universale di Maria, venerata anche nell’ebraismo e nell’Islam, come figura che condanna la guerra e ogni forma di violenza. “La guerra uccide i figli e le figlie di Maria – ha detto – non è mai giusta, non è mai giustificabile. È madre di tutte le povertà.”

Grande attenzione è stata dedicata alla figura femminile: Maria è prima di tutto donna, semplice, forte e desiderosa di verità. Ogni donna, ha spiegato l’arcivescovo, porta in sé una luce riflessa della Madre di Dio e merita rispetto, dignità e protezione. “Nessuna donna può essere umiliata, violata o uccisa – ha sottolineato – ciascuna è portatrice di sacralità e merita onore.”

Mons. Ferretti ha richiamato la comunità a riflettere sull’“Io” predominante nella società contemporanea, fatto di possesso, dominio e egoismo. “Pensiamo agli altri come oggetti da usare, sfruttare o possedere – ha detto – dobbiamo riscoprire il senso di fraternità e di vera affettività. La felicità non sta nel ricevere ma nel dare, nel servire, nell’amare e nel promuovere l’umanità degli altri.”

Il richiamo alla città è stato chiaro e coinvolgente: vivere in armonia, superare la prepotenza dell’“Io Predatorio” e costruire insieme una comunità solidale. Mons. Ferretti ha invitato ciascun cittadino a seguire l’esempio di Maria e di Cristo, lasciandosi guidare dall’amore disinteressato, dal perdono e dal servizio verso i più deboli.

Il messaggio si è concluso con una preghiera alla Vergine Assunta: “Madre del Signore e Madre di Foggia, abbracciaci, proteggici, sostienici e rendici migliori. Intercedi per la nostra città e per il mondo intero, affinché venga presto la pace.”

La processione, momento di fede e partecipazione civica, è stata quindi l’occasione per riflettere sui valori della solidarietà, dell’accoglienza e del servizio, cardini del messaggio evangelico e guida per la comunità di Foggia.

fotogallery ENZO MAIZZI

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Se vuoi viver cent'anni senza pene, prendi il mondo come viene.” anonimo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.