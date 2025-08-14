Edizione n° 5792

BALLON D'ESSAI

13 Agosto 2025 - ore  17:55

CALEMBOUR

13 Agosto 2025 - ore  19:08

Home // Cronaca // Gargano, Joseph Splendido: “Vieste senz’acqua, Monte Sant’Angelo a secco, Isole Tremiti abbandonate”

EMERGENZA Gargano, Joseph Splendido: “Vieste senz’acqua, Monte Sant’Angelo a secco, Isole Tremiti abbandonate”

La crisi mette in luce carenze strutturali e responsabilità politiche nella gestione dell’acqua in Puglia

Gargano, Joseph Splendido : "Vieste senz'acqua, Monte Sant'Angelo a secco, Isole Tremiti abbandonate"

Joseph Splendido

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Agosto 2025
Cronaca // Gargano //

Vieste senz’acqua, Monte Sant’Angelo con pressione idrica ridotta e le Isole Tremiti completamente prive di approvvigionamento: la crisi idrica che sta colpendo il Gargano e l’arcipelago delle Tremiti ha suscitato allarme tra cittadini e istituzioni. Secondo Joseph Splendido, consigliere regionale della Lega nonché vice commissario regionale e commissario provinciale, la situazione rappresenta un “disastro annunciato” e denuncia gravi responsabilità da parte della Regione Puglia e dell’Acquedotto Pugliese (AQP).

«Un solo operatore dell’AQP è al lavoro per gestire un’emergenza che definire drammatica è riduttivo – afferma Splendido –. L’Acquedotto Pugliese parla di “consumi aumentati” e “guasti improvvisi”, ma la realtà è diversa: anni di mancata manutenzione, gestione inefficace e totale assenza di programmazione hanno portato a questa condizione. Il primo responsabile è il presidente della Regione Michele Emiliano, insieme alla governance di AQP».

L’allarme evidenzia come la carenza d’acqua stia impattando quotidianamente residenti, turisti e attività locali, mettendo in luce la necessità di interventi urgenti per ripristinare l’erogazione e garantire servizi essenziali in una delle zone più turisticamente rilevanti della Puglia.

