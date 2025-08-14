Lucera – Il Partito Liberaldemocratico di Lucera e Italia Viva esprimono “forte preoccupazione e disappunto” per la decisione del sindaco, avv. Giuseppe Pitta, di revocare l’incarico all’assessora avv. Maria Barbaro.

In una nota congiunta, i due partiti denunciano l’assenza di una “motivazione chiara e dettagliata” a sostegno del provvedimento, ritenuto “lesivo della trasparenza e del corretto funzionamento dell’amministrazione comunale”.

I referenti politici Carlo Trommacco (PLD) e Franco Forte (Italia Viva) chiedono al primo cittadino di fornire “urgentemente una motivazione esaustiva” che spieghi al Consiglio comunale e alla città le ragioni della perdita di fiducia nei confronti dell’assessora. “La revoca di un assessore, anche se di natura politica, – sottolineano – non può prescindere da una chiara motivazione, in linea con i principi di trasparenza e correttezza che devono guidare l’azione amministrativa”.

Secondo i due partiti, il sindaco non può giustificare la scelta appellandosi a presunti obblighi per il partito di riferimento dell’assessora Barbaro di sottoscrivere “ad horas” l’impegno a sostenere la sua candidatura a un anno dalle elezioni, né impedire a una forza politica “in maniera del tutto pretestuosa” di intraprendere intese programmatiche con altre formazioni politiche moderate.

“Un simile comportamento – prosegue la nota – viola i più elementari principi dell’attività politica democratica, arrivando a configurare una vera e propria ‘dittatura’, ripudiata dal nostro ordinamento e dalla Costituzione”.

Liberal Democratici e Italia Viva rivendicano la propria storia di sostegno alle scelte amministrative ritenute nell’interesse esclusivo della città. Ricordano, in particolare, di aver contribuito a evitare lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale nei primi mesi di mandato del sindaco Pitta, durante la pandemia e in una fase di grave dissesto finanziario.

La revoca, sottolineano, rappresenta non solo “un atto censurabile sotto l’aspetto amministrativo”, ma anche “un forte vulnus nei rapporti politici” con le due formazioni, questione che sarà affrontata dai rispettivi organismi locali, provinciali e regionali.

In chiusura, i due partiti rilanciano la proposta di un tavolo tra tutte le forze centriste “dell’area moderata, popolare, cattolica e liberale” subito dopo l’estate, per proseguire il percorso politico già avviato.