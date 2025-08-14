Edizione n° 5793

BALLON D'ESSAI

METEO // Puglia – Gargano. Meteo dal 14 al 16 agosto: sole protagonista con qualche nube di passaggio
14 Agosto 2025 - ore  13:40

CALEMBOUR

TURCHIA // Bimbo di 10 mesi muore in vacanza in Turchia: famiglia bloccata dalla burocrazia per il rientro della salma
14 Agosto 2025 - ore  14:33

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Lucera, tensione politica: Liberal Democratici e Italia Viva contro la revoca dell’assessora Barbaro

BARBARO Lucera, tensione politica: Liberal Democratici e Italia Viva contro la revoca dell’assessora Barbaro

“Un simile comportamento – prosegue la nota – viola i più elementari principi dell’attività politica democratica"

IL SINDACO DI LUCERA, PITTA negli studi di StatoQuotidiano.it

IL SINDACO DI LUCERA, PITTA negli studi di StatoQuotidiano.it

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
14 Agosto 2025
Cronaca // cronaca //

Lucera – Il Partito Liberaldemocratico di Lucera e Italia Viva esprimono “forte preoccupazione e disappunto” per la decisione del sindaco, avv. Giuseppe Pitta, di revocare l’incarico all’assessora avv. Maria Barbaro.

In una nota congiunta, i due partiti denunciano l’assenza di una “motivazione chiara e dettagliata” a sostegno del provvedimento, ritenuto “lesivo della trasparenza e del corretto funzionamento dell’amministrazione comunale”.

I referenti politici Carlo Trommacco (PLD) e Franco Forte (Italia Viva) chiedono al primo cittadino di fornire “urgentemente una motivazione esaustiva” che spieghi al Consiglio comunale e alla città le ragioni della perdita di fiducia nei confronti dell’assessora. “La revoca di un assessore, anche se di natura politica, – sottolineano – non può prescindere da una chiara motivazione, in linea con i principi di trasparenza e correttezza che devono guidare l’azione amministrativa”.

Secondo i due partiti, il sindaco non può giustificare la scelta appellandosi a presunti obblighi per il partito di riferimento dell’assessora Barbaro di sottoscrivere “ad horas” l’impegno a sostenere la sua candidatura a un anno dalle elezioni, né impedire a una forza politica “in maniera del tutto pretestuosa” di intraprendere intese programmatiche con altre formazioni politiche moderate.

“Un simile comportamento – prosegue la nota – viola i più elementari principi dell’attività politica democratica, arrivando a configurare una vera e propria ‘dittatura’, ripudiata dal nostro ordinamento e dalla Costituzione”.

Liberal Democratici e Italia Viva rivendicano la propria storia di sostegno alle scelte amministrative ritenute nell’interesse esclusivo della città. Ricordano, in particolare, di aver contribuito a evitare lo scioglimento anticipato del Consiglio comunale nei primi mesi di mandato del sindaco Pitta, durante la pandemia e in una fase di grave dissesto finanziario.

La revoca, sottolineano, rappresenta non solo “un atto censurabile sotto l’aspetto amministrativo”, ma anche “un forte vulnus nei rapporti politici” con le due formazioni, questione che sarà affrontata dai rispettivi organismi locali, provinciali e regionali.

In chiusura, i due partiti rilanciano la proposta di un tavolo tra tutte le forze centriste “dell’area moderata, popolare, cattolica e liberale” subito dopo l’estate, per proseguire il percorso politico già avviato.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

“Se vuoi viver cent'anni senza pene, prendi il mondo come viene.” anonimo

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.