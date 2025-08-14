Edizione n° 5793

Home // Cronaca // Manfredonia: affidati i lavori urgenti per il ripristino della tensostruttura del mercatino rionale di Via Santa Restituta

TENSOSTRUTTURA Manfredonia: affidati i lavori urgenti per il ripristino della tensostruttura del mercatino rionale di Via Santa Restituta

L’intervento è stato programmato con urgenza per garantire la continuità delle attività del mercatino e la sicurezza dei cittadini

Image Fonte: Facebook

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Agosto 2025
Cronaca // Manfredonia //

MANFREDONIA – Il Comune di Manfredonia ha affidato i lavori di messa in sicurezza e ripristino della tensostruttura del mercatino rionale situato in Via Santa Restituta, danneggiata recentemente da un incidente stradale. Il palo di sostegno della struttura reticolare era stato urtato da un veicolo, compromettendo la stabilità dell’intera tensostruttura.

A seguito dei sopralluoghi dei tecnici dell’Ufficio Tecnico Comunale, è stata ritenuta necessaria un’azione immediata per garantire la sicurezza pubblica e privata. Gli interventi previsti comprendono la messa in sicurezza dell’area, lo scollegamento delle linee elettriche, la rimozione del pilastro danneggiato, la demolizione parziale della fondazione in calcestruzzo, la fornitura e installazione del nuovo pilastro, e il ripristino strutturale e impiantistico della tensostruttura, inclusa la tensionatura della membrana.

I lavori, il cui importo complessivo ammonta a 12.575 euro più IVA, saranno eseguiti dall’impresa Impiantistica Lamedica Srl, individuata tramite trattativa diretta sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), ai sensi della normativa vigente. La somma totale di 15.341,50 euro è stata impegnata al bilancio 2025 del Comune, Cap. 5640 “Spese varie mercato ortofrutticolo e rionali”.

Il provvedimento è stato firmato digitalmente dal Dirigente del Settore Lavori Pubblici, Arch. Michele Prencipe, il 6 agosto 2025, e tutti gli atti relativi saranno conservati presso la Segreteria del Settore. L’operazione è stata identificata con il CIG B7E199A076 e il DURC dell’impresa affidataria risulta regolare.

L’intervento è stato programmato con urgenza per garantire la continuità delle attività del mercatino e la sicurezza dei cittadini, nel rispetto delle normative di settore e delle procedure amministrative previste per gli affidamenti diretti di lavori di entità inferiore a 150.000 euro.

1 commenti su "Manfredonia: affidati i lavori urgenti per il ripristino della tensostruttura del mercatino rionale di Via Santa Restituta"

  1. Se a causare la rottura di un pilastro e un incidente x che a pagare e il COMUNE e non lasicurazione

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

