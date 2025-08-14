MANFREDONIA – La Giunta Comunale di Manfredonia, presieduta dal Sindaco Domenico La Marca, ha approvato oggi, 13 agosto 2025, le variazioni di competenza e di cassa per l’annualità 2025 del Bilancio di previsione 2025-2027 e del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027.

La decisione, adottata con urgenza ai sensi dell’articolo 175, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, recepisce le richieste dei dirigenti comunali e consolida gli equilibri finanziari dell’ente.

Le variazioni approvate riguardano diverse poste di entrata e spesa, tra cui:

l’applicazione di somme di avanzo capitale per la chiusura del progetto di manutenzione straordinaria delle strade della frazione San Salvatore, finanziato con contributi ai Comuni ex art. 1 c. 29 L. 160/2019;

l’adeguamento dello stanziamento di spesa corrente per il pagamento dei corrispettivi alla Icos Sporting Club;

la liquidazione di debiti fuori bilancio derivanti da decreto ingiuntivo esecutivo del Tribunale di Foggia, secondo quanto previsto dal Piano di riequilibrio;

l’istituzione di stanziamenti per contributi a manifestazioni culturali, tra cui il Manfredonia Festival 2025;

l’impiego di risorse per la rigenerazione urbana, in particolare per il completamento del Senior Park.

Le variazioni sono state valutate e proposte dai dirigenti dei settori competenti, in conformità al principio di economicità e all’ordinamento contabile. Il provvedimento ha ottenuto il parere favorevole del Dirigente del Settore Economico-Finanziario, per la regolarità tecnico-contabile, e il parere del Collegio dei Revisori dei Conti, espresso nel verbale n. 195 del 12 agosto 2025.

La delibera consolida gli equilibri di bilancio e garantisce la continuità delle attività comunali, nel rispetto delle norme di riferimento contenute negli articoli 162, comma 6, e 193 del D.Lgs. 267/2000. Il provvedimento è stato dichiarato immediatamente eseguibile.

L’azione dell’Amministrazione comunale conferma l’attenzione verso la gestione responsabile delle risorse pubbliche, assicurando la copertura finanziaria di interventi ordinari e straordinari e il rispetto delle priorità del territorio.