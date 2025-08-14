MANFREDONIA – Il Comune di Manfredonia ha avviato il servizio di campionamento e analisi per la caratterizzazione delle cosiddette “ecoballe” presenti nelle località “Zona Industriale” e “Macchia Rotonda”. La decisione è stata formalizzata il 31 luglio 2025 dal dirigente del Settore Urbanistica e Sviluppo Sostenibile, Ing. Lucio Barbaro, attraverso la determinazione n.1441.

Le operazioni seguono il sequestro giudiziale delle aree da parte della Procura della Repubblica di Foggia, a seguito di procedimenti penali notificati rispettivamente l’11 aprile e il 12 giugno 2025 dai Carabinieri Forestali della Regione Puglia. Dopo la richiesta di accesso alle aree sequestrate per effettuare la caratterizzazione dei rifiuti, entrambe le località sono state dissequestrate dai magistrati tra giugno e luglio 2025, consentendo al Comune di procedere con le operazioni di analisi.

Per l’esecuzione del servizio, il Comune ha individuato l’operatore economico Marchionni Srl, con sede a Manfredonia, che ha presentato un’offerta di 520 euro più IVA al 22%, per un totale complessivo di 634,40 euro per due campioni, uno per ciascun sito. Il contratto prevede una durata di 30 giorni dalla firma e il pagamento entro 30 giorni dalla fattura, nel rispetto della tracciabilità dei flussi finanziari prevista dalla legge n.136/2010.

Il responsabile unico del procedimento (RUP) per l’intera attività di rimozione delle ecoballe è l’Ing. Damiano Francesco Saverio, dipendente comunale del servizio Gestione Rifiuti e Fonti Energetiche. La spesa trova copertura al capitolo n.4748 del bilancio comunale 2025.

Secondo la determinazione, il sito “Zona Industriale” ricade in un’area prevista dal piano di lottizzazione come parcheggio pubblico, mentre “Macchia Rotonda” si trova lungo una strada comunale. La misura rientra nelle competenze del Comune per la gestione dei rifiuti, secondo la normativa vigente (D.Lgs. 36/2023 e successive modifiche), e sarà eseguita con trasparenza e controllo contabile.

Il dirigente Barbaro ha sottolineato l’importanza dell’iniziativa: “Si tratta di un passaggio fondamentale per la tutela ambientale della città, consentendo di caratterizzare correttamente i rifiuti presenti e di pianificare le successive operazioni di smaltimento in sicurezza, nel rispetto della legge e delle procedure amministrative”.

Il provvedimento è inoltre rilevante ai fini dell’amministrazione trasparente, come previsto dal D.Lgs. n.33/2013, e il servizio rientra tra le attività comunali volte a garantire la sicurezza ambientale e il corretto smaltimento dei rifiuti speciali.