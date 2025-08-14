Edizione n° 5792

Home // Manfredonia // Manfredonia. Gattino salvato dai sotterranei del parcheggio Eurospin. "E' un amore"

La segnalazione è arrivata da una cittadina che aveva udito il pianto del cucciolo provenire dall’area sotterranea

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Nella giornata di oggi, a Manfredonia, un piccolo gattino è stato tratto in salvo dopo essere rimasto intrappolato nei sotterranei del parcheggio dell’Eurospin, nei pressi del cimitero.

La segnalazione è arrivata da una cittadina che aveva udito il pianto del cucciolo provenire dall’area sotterranea. Sul posto sono intervenute alcune volontarie, che, in collaborazione con il direttore del supermercato e una guardia giurata, hanno verificato l’inaccessibilità diretta del luogo. Per questo è stato richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, giunti tempestivamente.

Dopo un’attenta ispezione, i pompieri hanno individuato il gattino nascosto in un’intercapedine e, constatata la presenza di una possibile via di fuga, hanno rassicurato i presenti e concluso l’intervento. Tuttavia, le volontarie, preoccupate che il piccolo non riuscisse a mettersi in salvo da solo, hanno deciso di lasciare acqua e cibo.

Nel tentativo di aiutarlo, hanno poi notato che l’animale si trovava in una cavità molto profonda. Temendo che non potesse uscire autonomamente, lo hanno recuperato e messo al sicuro. Il cucciolo, magrissimo, affamato e disidratato, è stato subito rifocillato.

Ora il gattino è al sicuro e ha già trovato una casa: una delle volontarie presenti ha deciso di adottarlo, garantendogli una nuova vita lontano dai pericoli della strada.

