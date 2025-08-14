Manfredonia, il Comandante Marasco lancia l’allarme: “Troppi furti d’auto e mercato nero dei pezzi di ricambio”

MANFREDONIA (FG) – Una decina di carcasse di auto, molte delle quali nuove e già smontate, sono state scoperte lungo il Torrente Carapelle, alla periferia di Manfredonia. A denunciarlo è Giuseppe Marasco, consigliere comunale, capogruppo e Comandante Nazionale di Civilis – International Civil Protection, che parla apertamente di un fenomeno in crescita e di una rete criminale sempre più organizzata nella cannibalizzazione delle auto rubate. “Non possiamo più tollerare che i nostri territori diventino depositi a cielo aperto per veicoli smontati e pezzi destinati al mercato nero” – afferma Marasco – “Servono interventi immediati e coordinati tra forze dell’ordine, istituzioni e cittadini”.
Secondo Marasco, lo Stato e le autorità locali possono e devono adottare una strategia articolata per contrastare il fenomeno. Tra le proposte avanzate:
- Aumento della sorveglianza nelle aree più colpite, con telecamere e sensori ad alta tecnologia.
- Miglior cooperazione tra forze dell’ordine e polizie locali per lo scambio di informazioni e operazioni congiunte.
- Registro obbligatorio dei pezzi di ricambio, per tracciarne la provenienza e bloccare la vendita di ricambi rubati.
- Pene più severe per furto e ricettazione, così da disincentivare i reati.
- Campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, per far conoscere i rischi e incoraggiare comportamenti di prevenzione.
- Supporto alle vittime, con assistenza e strumenti per recuperare i veicoli.
Un ruolo importante, sottolinea Marasco, spetta anche alle compagnie assicurative, che potrebbero offrire coperture specifiche per il furto d’auto e fornire sistemi di localizzazione GPS per facilitare il recupero dei veicoli rubati.
Il fenomeno è particolarmente sentito in Puglia, dove i furti d’auto registrano numeri tra i più alti in Italia. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e avviato operazioni mirate al recupero dei veicoli rubati, ma la scoperta nel Torrente Carapelle dimostra che la filiera del mercato nero resta attiva e redditizia. “La battaglia contro i furti d’auto si vince solo con una rete compatta tra cittadini, forze dell’ordine e istituzioni – conclude Marasco – perché ogni auto rubata non è solo un reato, ma un colpo all’economia e alla sicurezza di tutti”.
4 commenti su "Manfredonia, il Comandante Marasco lancia l’allarme: “Troppi furti d’auto e mercato nero dei pezzi di ricambio”"
Siamo noi che quando vengono qui li facciamo fare quello che vogliono perché qui a Manfredonia è un paese aperto a tutti perché se avessimo le persone con gli attributi voglio vedere se vengono qui è vengono ha rubare le auto
Fanno la fila per andare a Cerignola a comprare i pezzi ricambio, lo sanno che stanno incrementando la criminalità?
Ho cercato su internet la Civilis – International Civil Protection ma non ho trovato nulla.
Scusa, ma durante la tua emigrazione forzata a Cerignola in epoca babbettiana accùme te, ti sei mai chiesto perché è la città che detiene il più alto nunero di autodemolizioni, autorizzate e non, di tutta Italia? C lu facist mejie sapì allu Prefett vecchjie? E mó , a costu nùve? Fa sóbbete…. E no chi chiacchiere…