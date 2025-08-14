Manfredonia, il Comandante Marasco lancia l’allarme: “Troppi furti d’auto e mercato nero dei pezzi di ricambio”

MANFREDONIA (FG) – Una decina di carcasse di auto, molte delle quali nuove e già smontate, sono state scoperte lungo il Torrente Carapelle, alla periferia di Manfredonia. A denunciarlo è Giuseppe Marasco, consigliere comunale, capogruppo e Comandante Nazionale di Civilis – International Civil Protection, che parla apertamente di un fenomeno in crescita e di una rete criminale sempre più organizzata nella cannibalizzazione delle auto rubate. “Non possiamo più tollerare che i nostri territori diventino depositi a cielo aperto per veicoli smontati e pezzi destinati al mercato nero” – afferma Marasco – “Servono interventi immediati e coordinati tra forze dell’ordine, istituzioni e cittadini”.

Secondo Marasco, lo Stato e le autorità locali possono e devono adottare una strategia articolata per contrastare il fenomeno. Tra le proposte avanzate:

Aumento della sorveglianza nelle aree più colpite, con telecamere e sensori ad alta tecnologia.

nelle aree più colpite, con telecamere e sensori ad alta tecnologia. Miglior cooperazione tra forze dell’ordine e polizie locali per lo scambio di informazioni e operazioni congiunte.

tra forze dell’ordine e polizie locali per lo scambio di informazioni e operazioni congiunte. Registro obbligatorio dei pezzi di ricambio, per tracciarne la provenienza e bloccare la vendita di ricambi rubati.

dei pezzi di ricambio, per tracciarne la provenienza e bloccare la vendita di ricambi rubati. Pene più severe per furto e ricettazione, così da disincentivare i reati.

per furto e ricettazione, così da disincentivare i reati. Campagne di sensibilizzazione rivolte ai cittadini, per far conoscere i rischi e incoraggiare comportamenti di prevenzione.

rivolte ai cittadini, per far conoscere i rischi e incoraggiare comportamenti di prevenzione. Supporto alle vittime, con assistenza e strumenti per recuperare i veicoli.

Un ruolo importante, sottolinea Marasco, spetta anche alle compagnie assicurative, che potrebbero offrire coperture specifiche per il furto d’auto e fornire sistemi di localizzazione GPS per facilitare il recupero dei veicoli rubati.

Il fenomeno è particolarmente sentito in Puglia, dove i furti d’auto registrano numeri tra i più alti in Italia. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli e avviato operazioni mirate al recupero dei veicoli rubati, ma la scoperta nel Torrente Carapelle dimostra che la filiera del mercato nero resta attiva e redditizia. “La battaglia contro i furti d’auto si vince solo con una rete compatta tra cittadini, forze dell’ordine e istituzioni – conclude Marasco – perché ogni auto rubata non è solo un reato, ma un colpo all’economia e alla sicurezza di tutti”.