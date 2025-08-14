Manfredonia. Quindici anni fa, il 9 settembre 2010, un tragico incidente in mare strappava alla comunità manfredoniana Luigi Grumo, pescatore amato per il suo sorriso e la sua allegria. In suo ricordo, ogni anno il Memorial di calcio a 5 “Luigi × Sempre nel Cuore” raccoglie amici, famigliari e concittadini in un abbraccio sportivo all’insegna della memoria e dell’unione.

Quest’anno si svolgerà una serata tra amici, per un evento speciale: il prossimo 19 agosto, giorno del 50° compleanno di Luigi, negli impianti sportivi Eden di Manfredonia, una partita di calcio a 5 celebrerà la sua vita, il suo spirito solare e il legame indissolubile con la comunità.

Un ricordo che continua a vivere

“Il tuo viso sorridente e la tua allegria saranno per sempre nei nostri cuori” — queste le parole della famiglia, che hanno accompagnato le edizioni passate del Memorial, segnando un momento di intensa partecipazione e riflessione collettiva. Nel 2015, ad esempio, il fratello Michele ricordava commosso il legame indissolubile con Luigi: “Sì compirà perché lo sento vicino a me tutti i giorni”.

L’appuntamento del 19 agosto rappresenta un momento di grande valore simbolico: la comunità si ritrova sotto il segno della memoria, dello sport e della solidarietà, per celebrare la vita di Luigi Grumo e la sua presenza che continua a vivere nel cuore di tutti.