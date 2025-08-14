Edizione n° 5792

Home // Manfredonia // Manfredonia. “Luigi per sempre nel cuore”: famiglia e amici ricordano per il 50° compleanno

LUIGI Manfredonia. “Luigi per sempre nel cuore”: famiglia e amici ricordano per il 50° compleanno

"Il tuo viso sorridente e la tua allegria saranno per sempre nei nostri cuori"

Manfredonia, 09 settembre 2020. "Il tuo viso sorridente, e la tua allegria, saranno per sempre dipinti nei nostri cuori, e nel cammino della nostra vita. Ti vogliamo bene, la tua famiglia". Sono passati 10 anni dalla prematura scomparsa di Luigi Grumo, pescatore del compartimento marittimo di Manfredonia, vittima di un incidente mortale il 9 settembre del 2010, a largo di Varcaro mentre era su un peschereccio.

Luigi Grumo, pescatore del compartimento marittimo di Manfredonia, vittima di un incidente mortale il 9 settembre del 2010, a largo di Varcaro mentre era su un peschereccio.

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
14 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia. Quindici anni fa, il 9 settembre 2010, un tragico incidente in mare strappava alla comunità manfredoniana Luigi Grumo, pescatore amato per il suo sorriso e la sua allegria. In suo ricordo, ogni anno il Memorial di calcio a 5 “Luigi × Sempre nel Cuore” raccoglie amici, famigliari e concittadini in un abbraccio sportivo all’insegna della memoria e dell’unione.

Quest’anno si svolgerà una serata tra amici, per un evento speciale: il prossimo 19 agosto, giorno del 50° compleanno di Luigi, negli impianti sportivi Eden di Manfredonia, una partita di calcio a 5 celebrerà la sua vita, il suo spirito solare e il legame indissolubile con la comunità.

Un ricordo che continua a vivere

“Il tuo viso sorridente e la tua allegria saranno per sempre nei nostri cuori” — queste le parole della famiglia, che hanno accompagnato le edizioni passate del Memorial, segnando un momento di intensa partecipazione e riflessione collettiva. Nel 2015, ad esempio, il fratello Michele ricordava commosso il legame indissolubile con Luigi: “Sì compirà perché lo sento vicino a me tutti i giorni”.

L’appuntamento del 19 agosto rappresenta un momento di grande valore simbolico: la comunità si ritrova sotto il segno della memoria, dello sport e della solidarietà, per celebrare la vita di Luigi Grumo e la sua presenza che continua a vivere nel cuore di tutti.

