Manfredonia piange la prematura scomparsa di Ilaria Maratea. "Eri dolcezza"

Manfredonia piange la prematura scomparsa di Ilaria Maratea, venuta a mancare all’età di soli 28 anni. Una giovane donna la cui vita si è interrotta troppo presto, lasciando nel dolore la famiglia, gli amici e tutti coloro che hanno avuto la fortuna di conoscerla.

Ilaria era la figlia di Carlo Maratea, stimato poliziotto di Manfredonia, conosciuto e apprezzato in città per il suo impegno professionale e la sua dedizione alla comunità. L’intera cittadinanza si stringe attorno a lui e alla famiglia in questo momento di profonda sofferenza.

Il funerale sarà celebrato giovedì 15 agosto alle ore 17:00 presso la Chiesa del Carmine a Manfredonia.

Sarà un’occasione per dare l’ultimo saluto a Ilaria e accompagnarla con il calore dell’affetto e della preghiera.

Alla famiglia Maratea giungano le più sentite condoglianze da parte della comunità, unita nel ricordo di una giovane vita spezzata troppo presto.

✨ Ilaria, eri dolcezza. ✨

Dolcezza che non chiedeva nulla,

ma che scaldava chi ti lasciava entrare nel suo cuore.

28 anni di bontà,

di gentilezza,

di sorrisi che non portavano rancore

nemmeno davanti all’indifferenza.

Quell’indifferenza che ti ha esclusa troppe volte,

quando le “Ɐmicizie” erano porte chiuse,

assenze e silenzi..

E tu.. bastava un gesto,

una parola,

per sentirti parte di qualcosa.

I tuoi veri amici?

Mamma e papà.

Sempre lì,

a colmare con amore quei vuoti

che però, dentro, restavano sempre vuoti.

Poi è arrivato il bastardo.

Ti ha tolto l’uso del corpo.

Ti ha tolto la tua libertà.

Ma non la consapevolezza di quello che ti stesse succedendo

E questo…

è stato il dolore più grande.

Eppure, anche così,

continuavi a sorridere.

Forse il cielo ti ha voluta

perché questa Terra non ha saputo proteggerti.

Non so se esista davvero un Paradiso.

Ma quando guardo in alto,

ti vedo danzare tra i raggi del sole

e brillare tra le stelle,

come hai sempre meritato.

Fai buon viaggio Ilaria ti vorrò bene fino lassù,

e dai un bacio per me

a chi sai tu!!!

Sonia