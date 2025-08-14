MANFREDONIA – La Giunta Comunale di Manfredonia, riunitasi ieri al Palazzo di Città, ha deliberato la prosecuzione del comodato d’uso dell’immobile sito in Viale dei Pini n. 5 e 5/A, a Siponto, destinato alla gestione della struttura “Casa dei Diritti”. La Cooperativa Sociale Medtraining a r.l., subentrata alla precedente gestione della Coop. Sociale IRIS, continuerà a gestire le attività sociali rivolte alla popolazione migrante per i prossimi sei anni.

La struttura, realizzata nell’ambito del PON Legalità e precedentemente adibita a scuola elementare, ospita lo “Sportello 108” e il servizio “Drop” per la tutela delle vittime di tratta, sfruttamento sessuale e lavorativo. Dal 2010, l’immobile è punto di riferimento per l’inclusione sociale, la mediazione linguistica e culturale, il sostegno abitativo, l’istruzione e la formazione lavorativa dei migranti presenti sul territorio.

La Giunta ha sottolineato come le attività svolte dalla cooperativa costituiscano interventi di pubblico interesse, senza oneri finanziari per il Comune, che beneficerà inoltre di un contributo mensile di 350 euro da parte della Cooperativa, oltre al rimborso delle utenze.

L’iniziativa rientra nel progetto regionale “La Puglia non tratta – insieme per le vittime”, di cui la Regione Puglia è ente capofila, e consolida la rete di servizi per la tutela e l’integrazione dei migranti, confermando l’impegno dell’Amministrazione comunale in materia di politiche migratorie e inclusione sociale.

Con la delibera, il Comune conferma anche la destinazione permanente della struttura al patrimonio indisponibile comunale, ribadendo il vincolo di utilizzo per finalità sociali legate all’impatto migratorio.