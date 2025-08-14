Edizione n° 5793

Home // Manfredonia // Manfredonia si prepara alla “Notte Bianca”: Confcommercio al timone dell’organizzazione. Spesa totale: 12mila euro

"NOTTE BIANCA" Manfredonia si prepara alla “Notte Bianca”: Confcommercio al timone dell’organizzazione. Spesa totale: 12mila euro

A coordinare questa edizione della Notte Bianca sarà la Confcommercio provinciale di Foggia

manfredonia alto, ph nuzziello

manfredonia alto, ph nuzziello

AUTORE:
Michele Solatia
PUBBLICATO IL:
14 Agosto 2025
Manfredonia // Notizie in piazza //

Manfredonia, 11 agosto 2025 – La città sipontina si prepara a vivere la “Notte Bianca”, in programma giovedì 21 agosto.

A coordinare questa edizione della Notte Bianca sarà la Confcommercio provinciale di Foggia, scelta dall’Amministrazione comunale per garantire un’organizzazione efficiente e professionale dell’evento. La conferma arriva dalla determinazione n. 1516, firmata oggi dalla dirigente del Settore II – Servizi Demografici, Cultura e Promozione Turistica, Maria Sipontina Ciuffreda. La decisione segue le linee guida tracciate dalla Giunta comunale con la deliberazione n. 135 del 19 giugno 2025, che ha approvato il programma del festival estivo e il relativo piano economico, con un budget complessivo di 174.095 euro.

La spesa prevista per la realizzazione della Notte Bianca ammonta a 12.500 euro, cifra comprensiva delle attività di organizzazione, coordinamento e assistenza tecnica. Per il servizio di ingaggio artisti, supporto tecnico e coordinamento delle esibizioni, la Confcommercio percepirà un corrispettivo di 3.000 euro più IVA, portando l’importo totale dell’affidamento diretto a 3.660 euro IVA compresa. La scelta dell’associazione di categoria risponde alle disposizioni del D.Lgs. 36/2023, che consente agli enti locali di affidare direttamente servizi di importo inferiore alle soglie di gara, selezionando operatori con comprovata esperienza e capacità di realizzazione.

La Confcommercio si occuperà di tutti gli aspetti organizzativi: dall’individuazione e ingaggio di artisti e band musicali, al coordinamento delle attività durante l’evento, fino al supporto tecnico necessario per le esibizioni. Un ruolo centrale per garantire la sicurezza e la qualità dell’esperienza, offrendo al pubblico una serata indimenticabile tra musica dal vivo, spettacoli itineranti e iniziative culturali.

L’ente locale ha assicurato la copertura finanziaria della spesa, imputandola al Capitolo PEG 5879 per l’esercizio 2025, e ha confermato la compatibilità dell’impegno con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

1 commenti su "Manfredonia si prepara alla “Notte Bianca”: Confcommercio al timone dell’organizzazione. Spesa totale: 12mila euro"

Lascia un commento

