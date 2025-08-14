Manfredonia – Giovedì 22 agosto 2025, a partire dalle ore 19.30, si terrà la tradizionale processione in onore di Santa Maria Regina di Siponto, un evento religioso di grande partecipazione che ogni anno richiama fedeli e cittadini nel cuore della città. La manifestazione, di carattere itinerante, è organizzata dalla Parrocchia Santa Maria Regina di Siponto, sotto la guida del parroco Don Carmine Rinaldi.

Il percorso ufficiale della fiaccolata, come comunicato dalla parrocchia e autorizzato dal Comune di Manfredonia, toccherà le principali vie della zona, partendo da Piazza Santa Maria Regina e proseguendo lungo Viale Console Claudio, Viale dei Pini, Viale Stella Maris, Viale dei Cedri, Viale delle Palme, Via degli Eucalipti, per concludersi nuovamente in Piazza Santa Maria di Siponto.

Per garantire il corretto svolgimento della manifestazione e la sicurezza di tutti i partecipanti, la dirigente comunale Maria Sipontina Ciuffredi ha emanato specifiche disposizioni in materia di viabilità. In base all’ordinanza, la circolazione di ogni categoria di veicoli sarà temporaneamente vietata lungo l’itinerario della processione, a partire dalle ore 19.30 del 22 agosto, limitatamente al passaggio del corteo religioso.

Il parroco Don Carmine Rinaldi, in qualità di organizzatore, dovrà osservare una serie di prescrizioni a tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza: innanzitutto, richiedere al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune le autorizzazioni per eventuali spettacoli o eventi collaterali, compresi aspetti come impatto acustico e numero di partecipanti.

Inoltre, sarà necessario presidiare tutte le intersezioni lungo il percorso con personale fornito dalla parrocchia, supportato da operatori volontari e dalle associazioni di protezione civile. L’obiettivo è garantire che la processione si svolga in modo ordinato, evitando interferenze con il traffico e riducendo al minimo qualsiasi rischio per i cittadini e i partecipanti.

Le autorizzazioni richieste non si limitano alla viabilità: l’organizzatore dovrà inoltrare richieste agli enti competenti anche in materia di sicurezza pubblica, inclusi il preavviso di manifestazione al Comune secondo la normativa vigente (art. 18 R.D. n. 773/31 T.U.L.P.S.) e l’adozione delle misure di sicurezza indicate dalle linee guida ministeriali in materia di “safety & security”.

Va sottolineato che l’autorizzazione rilasciata dal Comune riguarda esclusivamente la viabilità. Tutte le ulteriori iniziative inserite nel programma della manifestazione, come eventuali spettacoli, intrattenimenti o attività collaterali, richiedono permessi separati, rilasciati dagli uffici competenti secondo le normative settoriali. L’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per eventuali danni a terzi derivanti dalle attività della manifestazione, che restano sotto la completa responsabilità dell’organizzatore.

Al termine della processione, la parrocchia sarà tenuta a ripristinare lo stato dei luoghi qualora siano stati compromessi, assicurando così il ritorno alla normale fruizione degli spazi pubblici. L’ordinanza prevede anche la possibilità di revoca dell’autorizzazione da parte dell’Amministrazione Comunale in qualsiasi momento, qualora vi fossero esigenze di ordine pubblico o di tutela della sicurezza dei cittadini.

La Polizia Locale e gli organi di polizia stradale sono incaricati di far rispettare tutte le disposizioni indicate nell’ordinanza. I cittadini e i partecipanti sono invitati a osservare le indicazioni e a prestare attenzione ai percorsi alternativi segnalati, per evitare disagi e garantire lo svolgimento sereno della tradizionale celebrazione.

L’evento, che da sempre unisce fede, tradizione e partecipazione civica, rappresenta un momento importante per la comunità di Manfredonia e dei quartieri circostanti. La processione in onore di Santa Maria Regina di Siponto non è solo un’occasione religiosa, ma anche un momento di incontro e di condivisione sociale, che conferma l’impegno della comunità nel preservare le tradizioni locali nel rispetto della sicurezza e della legalità.

Per ulteriori informazioni sulle modifiche viabilistiche e le disposizioni relative all’evento, è possibile consultare l’albo pretorio online del Comune di Manfredonia, dove l’ordinanza è stata pubblicata integralmente a partire dall’11 agosto 2025.