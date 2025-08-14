Edizione n° 5792

13 Agosto 2025 - ore  17:55

13 Agosto 2025 - ore  19:08

Modugno, gattini ritrovati morti: la vicenda apre il dibattito su responsabilità e solidarietà

Modugno, gattini ritrovati morti: la vicenda apre il dibattito su responsabilità e solidarietà

Alcuni dei gattini potrebbero essere deceduti per cause naturali, come spesso avviene nei cuccioli

Modugno, gattini ritrovati morti: la vicenda apre il dibattito su responsabilità e solidarietà

ph NOGEZ Bari Comando Provinciale Guardie Ecozoofile

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
14 Agosto 2025
Cronaca // Primo piano //

Una vicenda che ha suscitato scalpore e indignazione tra cittadini e social network coinvolge una residente di Modugno, la signora Anna, al centro di segnalazioni relative al ritrovamento di gattini morti insieme ad altra immondizia. Numerosi cittadini da tutta Italia hanno chiesto un intervento immediato delle autorità, ma gli accertamenti preliminari hanno chiarito che non ci sono prove concrete che gli animali siano stati intenzionalmente uccisi dalla donna. Alcuni dei gattini potrebbero essere deceduti per cause naturali, come spesso avviene nei cuccioli.

Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato che i gatti possono liberamente entrare e uscire dall’abitazione e non risultano malnutriti, suggerendo che ricevano cibo anche all’esterno e considerino la casa un luogo sicuro dove riposare. La situazione dell’abitazione, priva di luce e gas, e i problemi comportamentali della donna erano noti al vicinato e ad altri abitanti del paese, senza che nessuno abbia mai segnalato la condizione agli organi preposti.

La vicenda evidenzia come spesso le emergenze vengano percepite solo dopo eventi eclatanti, quando il clamore mediatico è già scatenato, anziché intervenire tempestivamente per tutelare chi è in difficoltà, animali compresi. Gli organi competenti stanno già lavorando per risolvere la situazione, e gli animali saranno probabilmente affidati a una delle associazioni locali.

“La storia – sottolineano gli operatori coinvolti – porta a riflettere sulla complessità delle relazioni tra esseri umani e animali: mentre la donna appare persa nel proprio disagio, con possibili episodi di abuso subiti, gli animali, senza distinzione di età, razza o condizione, hanno scelto di starle accanto, offrendo un esempio di fedeltà e innocenza che invita alla riflessione sulla responsabilità collettiva e sulla solidarietà”.

Nessun campo trovato.