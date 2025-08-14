NEL BLU DIPINTO DI BLU. Ecco La partita del cuore sport, tradizione e solidarietà al Miramare per dare vita a Cartapesta Viva

Manfredonia si prepara a vivere un momento straordinario: sabato 13 settembre, lo Stadio Miramare sarà il palcoscenico di Nel Blu Dipinto di Blu – La Partita del Cuore, un evento che intreccia sport, tradizione e solidarietà in un’unica, grande festa cittadina.

L’iniziativa è promossa da ANFFAS Manfredonia, 365 APS e Love Gargano APS, con il coinvolgimento attivo di associazioni e cittadini.

A sfidarsi saranno protagonisti d’eccezione: la Nazionale Attori 1971, storica squadra che porta il calcio e la solidarietà in tutta Italia; le Vecchie Glorie del Manfredonia Calcio, custodi della memoria sportiva locale; l’ASD Delfino Manfredonia calcio e la squadra Forza Campioni, composta dai ragazzi di ANFFAS e del Polo Sociale Le Rondinelle.

“Un grande ringraziamento alla società Manfredonia Miramare SSD per la disponibilità dello stadio”.

Ma il vero obiettivo va ben oltre il risultato sportivo: raccogliere fondi per dare vita a Cartapesta Viva, un laboratorio inclusivo che riaccenderà la magia della cartapesta, arte identitaria del territorio.

Maria Grazia Prencipe, presidente di ANFFAS Manfredonia, sottolinea il doppio valore dell’iniziativa: “Per ANFFAS Manfredonia questa iniziativa significa molto ed ha un valore doppio: sport come momento di aggregazione e la cartapesta come strumento di inclusione. I nostri ragazzi non saranno solo protagonisti in campo, ma anche nella realizzazione di opere che racconteranno la bellezza del nostro territorio.”

Emiliano Della Torre, presidente di 365 APS, aggiunge: “La cartapesta è parte dell’anima di Manfredonia. Con Cartapesta Viva vogliamo ridarle vita tutto l’anno, coinvolgendo il tessuto fragile della nostra comunità e i nostri Maestri Cartapestai. Sarà un luogo di creatività, lavoro e inclusione, ma anche un ponte tra passato e futuro della nostra città. Inoltre, attraverso un e-commerce, porteremo il nostro saper fare anche fuori Manfredonia, nella speranza che sempre più persone siano invogliate a venirci a trovare, sia nel laboratorio che durante il nostro Carnevale.”

Un invito accorato viene lanciato da Filippo De Vita, presidente di Love Gargano APS: “Come Love Gargano crediamo che la solidarietà debba partire dal cuore della comunità. Questa partita non è solo sport: è la possibilità concreta di trasformare un sogno in realtà. Tutto il ricavato sarà destinato ad avviare Cartapesta Viva. E voglio lanciare un appello: stiamo cercando sponsor e partner che vogliano legare il proprio nome a un progetto che fa bene alla città e lascerà un segno nella vita delle persone.”

De Vita, inoltre, ha annunciato che l’organizzazione dell’evento riserverà numerose sorprese, pensate per rendere l’esperienza davvero indimenticabile. Tra queste, una suggestiva passeggiata nel cuore della città: un’occasione speciale per far conoscere il nostro centro storico alla Nazionale degli Attori, tra le vie del corso, immersi in un’atmosfera magica, tra musica, sorrisi e un incantevole gioco di luci blu.

Con la passione che da sempre li contraddistingue, i protagonisti della Nazionale Attori 1971 si preparano a scendere in campo per La Partita del Cuore e lo fanno con un messaggio che arriva dritto al cuore della città.

Il Direttore Generale della Nazionale Attori 1971, Livio Lozzi, ha voluto inviare un videomessaggio carico di entusiasmo e affetto: “Ciao Manfredonia! Saremo con voi per una giornata di sport, divertimento e solidarietà. Vi aspettiamo allo stadio per fare gol tutti insieme… per un futuro più bello e inclusivo. Nei prossimi giorni sveleremo i nomi degli attori che prenderanno parte alla partita del cuore.”

Emiliano Della Torre e Mariagrazia Prencipe, in chiusura, ci hanno svelato un’altra sorpresa: all’interno del campo si terrà un vero e proprio spettacolo pensato per coinvolgere tutti, dai più piccoli ai più grandi. Risate, musica, intrattenimento e tanto divertimento: sarà un’esperienza travolgente,pensato per le famiglie, per i giovani, per chi ama stare insieme e vivere momenti speciali.

Il 20 agosto sarà pubblicata la locandina ufficiale e partirà la vendita dei biglietti: acquistando il tuo biglietto sarai fautore di qualcosa di bello per la nostra città, per i nostri ragazzi, per un futuro più inclusivo, creativo e orgogliosamente sipontino.