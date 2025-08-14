"Nessuno resti indietro: il Comitato apre la Festa Patronale 2025 con un invito alla comunità"

“Con profonda gratitudine e grande senso di responsabilità, ho accettato l’incarico di Vicepresidente del Comitato Festa Patronale 2025. Un ruolo che sento prima di tutto come testimonianza di fede verso la Madonna di Siponto, guida spirituale e materna presenza nella mia vita.

Il mio impegno nasce da un legame personale e profondo: la Madonna è stata per me rifugio nei momenti di difficoltà e luce nei periodi più oscuri. Affidarmi a Lei ha significato ritrovare la speranza, e oggi, attraverso questo incarico, sento il desiderio di restituire almeno in parte quanto ricevuto.

Per questo motivo, sto lavorando affinché 𝐥’𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐮𝐫𝐚 della Festa, prevista per il 𝟐𝟖 𝐚𝐠𝐨𝐬𝐭𝐨 𝐢𝐧 𝐏𝐢𝐚𝐳𝐳𝐚 𝐏𝐚𝐩𝐚 𝐆𝐢𝐨𝐯𝐚𝐧𝐧𝐢 𝐗𝐗𝐈𝐈𝐈 𝐝𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟏𝟖:𝟎𝟎 𝐚𝐥𝐥𝐞 𝐨𝐫𝐞 𝟐𝟎:𝟎𝟎, sia un momento autentico di comunità, preghiera e condivisione. Desideriamo che nessuno resti indietro: anziani, bambini, persone con disabilità e tutte le famiglie della nostra città saranno coinvolte grazie al contributo di volontari, associazioni e realtà locali che con generosità stanno rispondendo al nostro appello.

Insieme al Presidente e a tutto il Comitato, desideriamo che questa festa sia vissuta non solo come evento popolare, ma come espressione concreta di una comunità che sa accogliere, includere, ascoltare. Non si tratta di “inserire” qualcuno, ma di riconoscere ogni persona come parte essenziale del tessuto umano e spirituale della nostra città.

Ringrazio chi ha voluto offrirmi questa possibilità e affido fin d’ora ogni passo alla protezione della Madonna, certa che la Sua intercessione continuerà a guidarci”.