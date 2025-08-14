Le previsioni meteo per la Puglia nei prossimi giorni indicano condizioni generalmente stabili grazie alla presenza di un campo di alta pressione, con cielo soleggiato e temperature tipicamente estive, salvo qualche annuvolamento e isolati fenomeni.
Giovedì 14 agosto
Giornata in gran parte soleggiata su quasi tutta la regione. Possibili annuvolamenti più consistenti sulla Daunia nelle ore centrali, con deboli piogge e successivo miglioramento serale. Qualche nube anche sulle Murge nel pomeriggio, con lievi fenomeni serali. Litorali adriatici, ionici e Salento resteranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Venti moderati nord-occidentali in rotazione a settentrionali, mari poco mossi o mossi sul Basso Adriatico.
Venerdì 15 agosto
Ferragosto all’insegna del bel tempo. Alta pressione in ulteriore rinforzo e cieli sereni su gran parte della regione. Sulle Murge e in alcune aree costiere residue nubi sparse nelle prime ore, in attenuazione nel corso della giornata. Venti moderati settentrionali, mari poco mossi.
Sabato 16 agosto
Tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, con sporadiche nubi mattutine. Sulla Daunia nuvolosità alternata a schiarite fino al pomeriggio, poi cielo limpido. Sul litorale ionico possibile aumento di nubi con brevi piogge pomeridiane, in rapido miglioramento serale. Venti moderati da nord-ovest in rotazione a nord, mari poco mossi.