Home // Manfredonia // Puglia – Gargano. Meteo dal 14 al 16 agosto: sole protagonista con qualche nube di passaggio

METEO Puglia – Gargano. Meteo dal 14 al 16 agosto: sole protagonista con qualche nube di passaggio

Le previsioni meteo per la Puglia nei prossimi giorni indicano condizioni generalmente stabili grazie alla presenza di un campo di alta pressione, con cielo soleggiato e temperature tipicamente estive, salvo qualche annuvolamento e isolati fenomeni.

Meteo dei prossimi giorni. Ecco dove si supererà soglia 40 gradi

ph gazzettadelsud

AUTORE:
Giuseppe de Filippo
PUBBLICATO IL:
14 Agosto 2025
Manfredonia //

Giovedì 14 agosto
Giornata in gran parte soleggiata su quasi tutta la regione. Possibili annuvolamenti più consistenti sulla Daunia nelle ore centrali, con deboli piogge e successivo miglioramento serale. Qualche nube anche sulle Murge nel pomeriggio, con lievi fenomeni serali. Litorali adriatici, ionici e Salento resteranno in prevalenza sereni o poco nuvolosi. Venti moderati nord-occidentali in rotazione a settentrionali, mari poco mossi o mossi sul Basso Adriatico.

Venerdì 15 agosto
Ferragosto all’insegna del bel tempo. Alta pressione in ulteriore rinforzo e cieli sereni su gran parte della regione. Sulle Murge e in alcune aree costiere residue nubi sparse nelle prime ore, in attenuazione nel corso della giornata. Venti moderati settentrionali, mari poco mossi.

Sabato 16 agosto
Tempo stabile e soleggiato quasi ovunque, con sporadiche nubi mattutine. Sulla Daunia nuvolosità alternata a schiarite fino al pomeriggio, poi cielo limpido. Sul litorale ionico possibile aumento di nubi con brevi piogge pomeridiane, in rapido miglioramento serale. Venti moderati da nord-ovest in rotazione a nord, mari poco mossi.

