Rosario Facciorusso: "Senza impianti sportivi Manfredonia non ha futuro. Galà dello Sport? Ma non scherziamo..."

Manfredonia, 14 agosto 2025 – Negli impianti sportivi Fralp di Manfredonia, Rosario Facciorusso, 72 anni, è oggi un simbolo vivente dello sport locale. La sua carriera, divisa tra calcio professionistico e insegnamento universitario, lo ha reso testimone privilegiato delle trasformazioni – e delle mancanze – del panorama sportivo cittadino.
Ex calciatore di squadre come Manfredonia, Barletta, Gallipoli, Savoia e Crotone, Facciorusso è stato anche allenatore, direttore sportivo e docente di educazione fisica. Con uno sguardo lucido e disincantato, denuncia la crisi strutturale e culturale dello sport a Manfredonia, in particolare la grave situazione degli impianti.
Una vita tra campo e cattedra
La carriera di Facciorusso si divide in due capitoli distinti ma ugualmente gratificanti: quello di calciatore e quello di insegnante.
“La prima da calciatore è stato il mio desiderio e l’ho esaudito. Le soddisfazioni che ho avuto sul campo le ho poi continuate ad avere nelle aule scolastiche”, racconta.
Dal 1985 al 2021 ha insegnato educazione fisica, mantenendo un forte legame con i suoi ex alunni. Per circa trent’anni è stato docente universitario nel modulo calcio, con un’attenzione particolare alla formazione giovanile, sia fisica che psicologica. Tra i suoi allievi figurano anche nomi di spicco come Antonio Conte e Giuseppe Di Bari.
“Questo non è più il mio calcio”
Il professor Facciorusso guarda al calcio moderno con nostalgia e un filo di amarezza.
“Lo sport che praticavo io era il calcio. Adesso si gioca a pallone”, afferma.
Per lui, il gioco di una volta era semplice e diretto: bastava un pallone e due pietre per iniziare. Oggi, tra eccesso di regole, tattiche esasperate e passaggi al portiere, il calcio è diventato “di una noia mortale”.
Un altro fattore di distacco è il peso crescente dei procuratori, che considera “i padroni del mercato”, a discapito di un tempo in cui bastava una stretta di mano per chiudere un accordo.
“Sono molto anacronista rispetto a questo modo di gestire lo sport”, ammette.
Impianti sportivi: una ferita aperta per Manfredonia
Il capitolo più amaro delle sue riflessioni riguarda la situazione dell’impiantistica sportiva locale. Già nel 1991, nella sua tesi di laurea, denunciava gravi carenze. Oggi, a distanza di 35 anni, la sua valutazione è lapidaria:
“Nulla è cambiato. Siamo fermi sulle quattro frecce dal ’91”.
Il palazzetto dello sport incompiuto e il campo Scaloria, mai reso funzionale a causa di scelte progettuali sbagliate e vicende sfortunate, restano simboli di sprechi e occasioni perse. L’assenza di una pista di atletica e la gestione “part-time” dello stadio Miramare aggravano la situazione, costringendo la città a blocchi viari per ogni partita.
Critiche al “Galà dello Sport” e appello al cambiamento
Facciorusso giudica fuori luogo l’imminente “Galà dello Sport” a Manfredonia, alla luce delle difficoltà attraversate quest’estate dalle discipline locali, tra cui la scomparsa della squadra di calcio a 5 e le crisi di pallavolo e pallacanestro.
“Cosa celebriamo?”, si chiede, invitando la città a “cambiare registro”.
Pur esprimendo stima per il sindaco Domenico La Marca, lo sollecita a un’azione più incisiva. Secondo Facciorusso, l’inclusione sociale passa necessariamente dallo sport, e lo sport richiede infrastrutture adeguate.
Suggerisce di insistere con il CONI per ottenere fondi in vista dei campionati europei del 2032, citando Foggia come esempio virtuoso di gestione sportiva competente.
“È tempo che Manfredonia prenda coscienza e si comporti di conseguenza. Serve un cambio di mentalità e, se necessario, di persone”, conclude.