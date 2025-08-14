Rosario Facciorusso: "Senza impianti sportivi Manfredonia non ha futuro. Galà dello Sport? Ma non scherziamo..."

Manfredonia, 14 agosto 2025 – Negli impianti sportivi Fralp di Manfredonia, Rosario Facciorusso, 72 anni, è oggi un simbolo vivente dello sport locale. La sua carriera, divisa tra calcio professionistico e insegnamento universitario, lo ha reso testimone privilegiato delle trasformazioni – e delle mancanze – del panorama sportivo cittadino.

Ex calciatore di squadre come Manfredonia, Barletta, Gallipoli, Savoia e Crotone, Facciorusso è stato anche allenatore, direttore sportivo e docente di educazione fisica. Con uno sguardo lucido e disincantato, denuncia la crisi strutturale e culturale dello sport a Manfredonia, in particolare la grave situazione degli impianti.

Una vita tra campo e cattedra

La carriera di Facciorusso si divide in due capitoli distinti ma ugualmente gratificanti: quello di calciatore e quello di insegnante.

“La prima da calciatore è stato il mio desiderio e l’ho esaudito. Le soddisfazioni che ho avuto sul campo le ho poi continuate ad avere nelle aule scolastiche”, racconta.

Dal 1985 al 2021 ha insegnato educazione fisica, mantenendo un forte legame con i suoi ex alunni. Per circa trent’anni è stato docente universitario nel modulo calcio, con un’attenzione particolare alla formazione giovanile, sia fisica che psicologica. Tra i suoi allievi figurano anche nomi di spicco come Antonio Conte e Giuseppe Di Bari.

“Questo non è più il mio calcio”

Il professor Facciorusso guarda al calcio moderno con nostalgia e un filo di amarezza.

“Lo sport che praticavo io era il calcio. Adesso si gioca a pallone”, afferma.

Per lui, il gioco di una volta era semplice e diretto: bastava un pallone e due pietre per iniziare. Oggi, tra eccesso di regole, tattiche esasperate e passaggi al portiere, il calcio è diventato “di una noia mortale”.

Un altro fattore di distacco è il peso crescente dei procuratori, che considera “i padroni del mercato”, a discapito di un tempo in cui bastava una stretta di mano per chiudere un accordo.

“Sono molto anacronista rispetto a questo modo di gestire lo sport”, ammette.

Impianti sportivi: una ferita aperta per Manfredonia

Il capitolo più amaro delle sue riflessioni riguarda la situazione dell’impiantistica sportiva locale. Già nel 1991, nella sua tesi di laurea, denunciava gravi carenze. Oggi, a distanza di 35 anni, la sua valutazione è lapidaria:

“Nulla è cambiato. Siamo fermi sulle quattro frecce dal ’91”.

Il palazzetto dello sport incompiuto e il campo Scaloria, mai reso funzionale a causa di scelte progettuali sbagliate e vicende sfortunate, restano simboli di sprechi e occasioni perse. L’assenza di una pista di atletica e la gestione “part-time” dello stadio Miramare aggravano la situazione, costringendo la città a blocchi viari per ogni partita.

Critiche al “Galà dello Sport” e appello al cambiamento

Facciorusso giudica fuori luogo l’imminente “Galà dello Sport” a Manfredonia, alla luce delle difficoltà attraversate quest’estate dalle discipline locali, tra cui la scomparsa della squadra di calcio a 5 e le crisi di pallavolo e pallacanestro.

“Cosa celebriamo?”, si chiede, invitando la città a “cambiare registro”.

Pur esprimendo stima per il sindaco Domenico La Marca, lo sollecita a un’azione più incisiva. Secondo Facciorusso, l’inclusione sociale passa necessariamente dallo sport, e lo sport richiede infrastrutture adeguate.

Suggerisce di insistere con il CONI per ottenere fondi in vista dei campionati europei del 2032, citando Foggia come esempio virtuoso di gestione sportiva competente.