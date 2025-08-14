San Giovanni Rotondo. A 89 anni torna a vivere dopo un delicato intervento allo stomaco

Maria Troiano, 89 anni, non poteva più alimentarsi autonomamente a causa di una grave neoplasia gastrica localizzata nella regione antro-pilorica. La sua vita era fortemente compromessa, ma la speranza non l’ha mai abbandonata.

Ricoverata presso la CSS di San Giovanni Rotondo, è stata sottoposta a un delicato intervento di gastrectomia subtotale eseguito dalla dottoressa F. Bazzocchi e dalla sua equipe medica. L’operazione, condotta con precisione e professionalità, ha permesso di rimuovere la porzione di stomaco compromessa dalla malattia.

Dopo poco più di una settimana, Maria ha lasciato l’ospedale in condizioni eccellenti: autosufficiente, con pieno recupero delle funzioni digestive e pronta a tornare alla sua quotidianità.

Un caso che testimonia non solo l’efficacia delle moderne tecniche chirurgiche, ma anche la straordinaria forza di volontà di una paziente che non si è mai arresa.