Torremaggiore, confiscati beni per oltre 1,5 milioni di euro a un pluripregiudicato

TORREMAGGIORE – Militari della Guardia di Finanza e dei Carabinieri di Foggia hanno eseguito una significativa misura di prevenzione patrimoniale nei confronti di un pluripregiudicato del territorio, sottraendo definitivamente alla criminalità organizzata beni per un valore complessivo superiore a 1.500.000 euro. Il provvedimento, emesso dal Tribunale di Bari – III^ Sezione Penale – Misure di Prevenzione, su richiesta della Procura della Repubblica di Foggia, ha portato alla confisca di 14 immobili, 2 compendi aziendali e disponibilità finanziarie, consolidando l’efficacia delle indagini patrimoniali condotte dalle Forze dell’Ordine.

L’operazione, frutto della collaborazione tra i Finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e i Carabinieri del Nucleo Investigativo di Foggia, ha dimostrato la pericolosità sociale dell’indagato, già noto per precedenti legati a reati mafiosi, estorsione, autoriciclaggio e violazioni fiscali. Secondo quanto dichiarato dalle autorità, il risultato conferma l’importanza della sinergia tra le Forze dell’Ordine nella lotta alla criminalità organizzata e sottolinea come la sistematica aggressione dei patrimoni illecitamente accumulati rappresenti uno strumento strategico fondamentale per disarticolare le compagini criminali e prevenire l’infiltrazione nell’economia legale.

Le indagini, inizialmente orientate al sequestro dei beni, hanno consentito di individuare e confiscare definitivamente i proventi derivanti da attività illecite e dal loro reimpiego, colpendo il cuore economico delle organizzazioni criminali.