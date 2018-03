Serracapriola, lotta al bracconaggio del Corpo Forestale

Di:

Serracapriola – GLI agenti del Comando stazione forestale di Serracapriola in località “Bocca d’oro” in agro di Serracapriola sorprendevano una persona campana, in flagranza di reato, intenta a catturare cardellini in un oliveto, con l’uso illegale di reti e richiamo acustico a funzionamento digitale per selvaggina.Alla vista dell’automezzo di servizio, il bracconiere si dava alla fuga a piedi, ma veniva bloccato dal personale in divisa dopo un breve inseguimento. Venivano posti sotto sequestro penale probatorio il richiamo acustico, la rete e l’attrezzatura utilizzata per commettere l’illecito, mentre i cardellini catturati, idonei al volo, venivano liberati sul posto. L’uomo è stato segnalato alla competente Autorità Giudiziaria per violazione del divieto di uccellagione, per attività venatoria con mezzi non consentiti e per maltrattamento di animali.Poco distante dal sito del commesso illecito il medesimo personale CFS rinveniva analoga postazione per la cattura illegale dei cardellini, incustodita, e si procedeva analogamente a carico di autori ignotiComplessivamente sono state sequestrate n. 2 reti per la cattura dei volatili, n. 5 gabbiette per cardellini utilizzati come richiami vivi non autorizzati, n. 2 gabbie in legno contenente i cardellini catturati, un richiamo acustico e sono stati liberati sul posto n. 20 cardellini.Questa operazione fa seguito all’attività di contrasto al bracconaggio posta in essere dal Comando Stazione di Serracapriola che nella corrente stagione venatoria oltre a controllare diversi cacciatori ha elevato diverse sanzioni amministrative in materia di caccia ed ha sequestrato mezzi illeciti per l’attività venatoria (richiami acustici per la selvaggina).Redazione Stato