Al Franchi pari tra Fiorentina e Juve (VIDEO)

Di:

Al Franchi Fiorentina e Juventus, in un clima ancora estivo, pareggiano a reti bianche la gara che alle 15 apre al ritorno della Serie A TIM dopo la sosta delle nazionali. Una partita che non passerà alla storia per le emozioni, ma molto combattuta e comunque foriera di importanti indicazioni su alcuni singoli, primo fra tutti Franck Ribery, autore di un’ottima prestazione. Va più vicina al gol la Fiorentina, quando nel primo tempo Szczesny rinvia addosso a Chiesa a due passi dalla porta e poco dopo sempre il portiere polacco deve chiudere su Ribery a seguito di un avventato passaggio difensivo di De Ligt. La Juventus ha pagato un conto salato alla sfortuna, con gli infortuni muscolari di Douglas Costa e Pjanic, sostituiti già nel primo tempo, e quello nella ripresa di Danilo. La formazione di Montella raccoglie quindi il primo punto del campionato offrendo un’altra buona prestazione in casa, i bianconeri ritrovano Sarri in panchina, ma lasciano Firenze con un pò di preoccupazione, anche in vista della Champions, per gli infortuni.

FONTE LEGA SERIE A