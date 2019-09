Calcio, Promozione Girone A, Il Castellaneta Attende Il Manfredonia

Di:

Arbitrerà il Signor Lovascio (Sezione Di Molfetta) il match Castellaneta-Manfredonia valido per la 2° giornata del Campionato Di Promozione Girone A, in programma domenica 15 Settempre 2019 alle 15.30, presso lo StadioDe Bellis. Il direttore di gara sarà affiancato dagli assistenti, Calabrese e Addante (Sezione Di Bari.) Entrambe le squadre hanno 3 punti in classifica. I sipontini non devono cullarsi sul vantaggio ottenuto domenica scorsa, ma proseguire su questa strada per vincere.

Convocati Manfredonia Calcio

Nell’ultima seduta di rifinitura, svoltasi questo pomeriggio allo Stadio Miramare, Mister Agnelli, insieme al suo staff tecnico ha diramato l’elenco dei convocati per la sfida contro il Castellaneta:

Portieri: Ferrazzano, Morgillo, Prencipe.

Difensori: Telera, Basta, Riccardo, Di Noia, Esposto, Roberto, De Filippo.

Centrocampisti: Laboragine, Mastropasqua, Stoppiello, Cicerelli, Peres, Graziano.

Attaccanti: Albrizio, Grumo, Santoro, Trotta, Olivieri.

Presentazione Castellaneta Calcio 1962

Precedentemente, il Castellaneta ha militato nel campionato di prima categoria. L’anno scorso ha vinto il campionato, grazie alla finale playoff contro il Sava; da quest’anno è in Promozione. La rosa è composta da calciatori giovani ed esperti tra i quali: il difensore Macaluso, il centrocampista Lanave, l’attaccante Gjonaj. L’obiettivo della società è accedere alla categoria superiore.

Gare della 2° giornata

Borgorosso Molfetta-Vigor Bitritto

Castellaneta-Manfredonia

Don Uva-Sporting Apricena

FC Capurso-Rinascita Rutiglianese

Noicattaro-Real Siti

Nuova Spinazzola-Norba Conversano

United Sly-Canosa

A cura di Sipontina Prencipe, Manfredonia 14 settembre 2019