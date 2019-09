Case “non ai meridionali”. La signora Patrizia chiede scusa

Di:

Foggia. Dietrofront della signora Patrizia di Malvaglio, in seguito al caos mediatico originato da un audio pubblicato su Facebook in cui si sente la donna dire che “non vuole affittare una casa di sua proprietà a una ragazza perché nata a Foggia e rivendica con orgoglio il suo credo politico per la Lega Nord contro i meridionali“. Lo riporta nextquotidiano.it.

Nel corso di un intervento al programma radio “La Zanzara” di Giuseppe Cruciani ha detto infatti che “è andata fuori di testa ma non pensa quello che ha detto”.

IL SEGRETARIO CITTADINO DELLA LEGA “A DISPOSIZIONE GRATUITAMENTE”. “Benchè la vicenda appaia ancora dagli incerti contorni, per mia natura sono incline a credere incondizionatamente nelle persone, fino a prova contraria, ragion per cui esprimo nuovamente solidarietà e vicinanza alla sig.ra Deborah Prencipe, tra l’altro mia concittadina, per il triste e vergognoso episodio occorsole.

Ad ogni buon conto la gravità dell’episodio, che continuo a ritenere lontano dalla Lega, merita da parte mia un serio approfondimento sia come segretario cittadino della Lega e sia come avvocato, quindi chiedo pubblicamente alla sig.ra Deborah Prencipe di mettermi a disposizione tutta la documentazione relativa all’episodio denunciato, mettendomi a sua disposizione a titolo gratuito, nel caso in cui lo gradisse, per perseguire legalmente la vergognosa signora razzista. Ritengo sia giusto che qualcuno debba pagare e che la verità non sia solo annunciata ma anche dimostrata e coltivata nelle sedi opportune”.

Antonio Vigiano, segretario cittadino Lega Foggia