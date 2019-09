Cera “Alla festa di Fiuggi per un nuovo Centro”

Di:

Fiuggi, 14 sett. – “Andiamo oltre l’asse Lega-Fratelli d’Italia, abbiamo l’obbligo di far nascere una nuova proposta centrista per i tanti che cercano garanzie per la loro sicurezza sociale” a dirlo è il capogruppo dei Popolari in Regione Puglia Napoleone Cera, partecipando oggi alla festa nazionale dell’UDC a Fiuggi.

“Appare sempre più attuale la necessità di ridare rappresentanza, senza confinarla a percentuali da prefisso telefonico, a una proposta democratica e popolare che è attualmente scomparsa dalla scena politica – continua Cera – ma bisogna farlo senza lasciarsi andare a operazioni nostalgiche, contrastando l’avanzata dei populismi e dei nazionalismi, e non manifestandoci insieme”.

E conclude: “Questa unione non può appartenerci perché è una presa in giro di tutto ciò che è l’idea di Europa e della nostra collocazione in un contesto comunitario e internazionale che è stata la stella polare dell’azione politica di De Gasperi o di Moro”.