“Ci voglio credere”: un ritratto del Sud brutale e incantevole

Manfredonia, 14 settembre 2019. Un romanzo sulla Puglia, sugli sforzi che questa regione ha fatto per intraprendere la strada del cambiamento, sulle difficoltà che i giovani devono affrontare in questa terra: “Ci Voglio Credere” è questo e molto altro. Il nuovo romanzo di Giovanni Forte, segretario generale SPI Cgil Puglia, racconta il viaggio di chi, dopo essersi allontanato dalla disperazione delle sue origini, dal malaffare e dallo squallore umano di un mondo che non sopportava, decide di ritornare a casa, il sud, e di restarci, di non scappare più via. Di scontrarsi di nuovo con la realtà del Mezzogiorno, con un bagaglio culturale e un curriculum vastissimo, di affrontare il mostro del precariato al Sud che non guarda in faccia ai titoli di studio.

«Ho scritto il libro perché spinto a ripercorrere le tappe di quel viaggio che Tommaso Fiore [scrittore e politico italiano, ndr] compì negli anni ’20 e riprese poi nel Dopoguerra, donandoci uno spaccato straordinario della Puglia. Sarebbe stato molto più facile per me scrivere un saggio, molto pesanti e complicati da essere digeriti in un paese che non legge più, ma ho preferito un racconto di fantasia, affinché chiunque potesse rivedersi nella storia narrata e avere un messaggio di speranza»: così parla l’autore che, nel corso della presentazione tenutasi ieri presso le Fabbriche Ex Convento San Francesco, in un dialogo con il giornalista Michele Apollonio e Franco Mastroluca ha discusso delle tematiche salienti del racconto, riassumibili in una frase chiave pronunciata dal protagonista: “Il cambiamento senza lavoro non esiste”.

L’errore da non fare è pensare a questo libro come un saggio, perché la sua è una trama avvincente, dallo stile asciutto e puntuale e dal pathos narrativo eccellente, come puntualizzato da Franco Mastroluca: “Questo romanzo può essere inglobato a quella letteratura che ha raccontato la questione meridionale con i toni della fiaba. Gli intellettuali fanno il loro viaggio nell’inferno nella letteratura del Mezzogiorno per comprendere meglio la società”.

“Ci voglio credere” è stato presentato al Festival del Libro di Polignano e al Salone del Libro di Torino. Durante l’incontro, l’attore e regista Gigi Giuffrida ha letto alcuni passi salienti del libro.

A cura di Carmen Palma