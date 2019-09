Conte, mi impegno a candidare Bari a G20

Di:

(ANSA) – BARI, 14 SET – “L’attività istruttoria è ancora in corso ed è molto complessa ma prendo l’impegno a considerare con la massima attenzione la candidatura di Bari per il G20″ che l’Italia ospiterà nel 2021. “Lo devo alla comunità pugliese di cui anche io faccio parte, che è sempre stata molto operosa. E lo devo ai suoi vertici, Emiliano e Decaro che hanno sempre dimostrato grande lealtà e correttezza istituzionale, grande senso di responsabilità”. Lo annuncia il premier Giuseppe Conte alla Fiera del Levante di Bari rispondendo all’invito del sindaco Antonio Decaro.

“Da provincia marginale – ha detto il primo cittadino – Bari sta diventando una città europea a tutti gli effetti. Abbiamo ospitato decine di eventi internazionali, sportivi, religiosi e politici, sempre organizzati in modo impeccabile. E per questo, Presidente Conte, approfitto della sua presenza qui per ricordarle la candidatura di Bari come sede dei lavori del G20 del 2021”. (ANSA).