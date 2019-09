Degrado urbano e abusivismo, blitz Pl a Foggia

Di:

Foggia. Nel corso della giornata del 13 settembre 2019, in due distinte attività la Squadra SAD della Polizia Locale di Foggia poneva in esecuzione un servizio ad ampio raggio finalizzato al contrasto del degrado urbano, con particolare riferimento all’abusivismo commerciale in varie zone cittadine. In mattinata, nelle aree limitrofe al mercato settimanale a cura del Nucleo Annonaria venivano sanzionati quattro ambulanti privi di autorizzazione che ponevano in vendita merce varia in area vietata occupando illecitamente il suolo pubblico. Agli stessi veniva contestata l’inosservanza dell’art. 61 del Codice Regionale del Commercio con irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie per l’importo complessivo di Euro 20.000, oltre all’art. 20 del Codice della Strada. Nel corso delle operazioni veniva altresì sanzionata ai sensi dell’art. 7 comma 15-bis C.d.S. una persona sorpresa nell’esercizi abusivo dell’attività di parcheggiatore, e, infine, venivano rilevate quattro violazioni per sosta irregolare.

Nel corso del pomeriggio una pattuglia in assetto SAD, interveniva nell’area del Quartiere Ferrovia, ove riscontrava la presenza di un cittadino di nazionalità bulgara di 37 anni, intento nella vendita di merce sulla pubblica via in prossimità di fermata bus, occupando abusivamente il suolo pubblico. Il venditore veniva sanzionato per violazione delle norme del codice del commercio. A carico dello stesso veniva altresì impartito l’ordine di allontanamento (c.d. mini daspo urbano) di cui all’art. 9 comma 1 del D.L. n. 17 2017, così come convertito nella Legge n. 48/2017. A distanza di qualche ora la pattuglia tornava sul posto riscontrando nuovamente la presenza della persona, intenta nella medesima attività già oggetto di sanzione. Procedeva, pertanto, all’accertamento dell’inottemperanza all’ordine di allontanamento a carico del medesimo cittadino. Nei confronti dello stesso, deferito all’Autorità di P.S., potrà essere emanato il divieto d’accesso all’area, fino ad un massimo di sei mesi, ai sensi dell’art. 10 della già citata normativa.

“Al Comando della Polizia Locale del Comune di Foggia va il mio pubblico apprezzamento, a nome dell’Amministrazione Comunale, per gli interventi svolti nella giornata di ieri presso il mercato settimanale e nell’area del Quartiere Ferrovia, finalizzati al contrasto del degrado urbano e dell’abusivismo commerciale commenta l’assessore alla Sicurezza e Polizia Locale, Cinzia Carella –. Com’è noto, tali atti illeciti rappresentano una piaga sociale diffusa, che va debellata senza se e senza ma in favore di coloro i quali svolgono la propria attività commerciale nel rispetto delle regole e della legalità”.