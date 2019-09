Foggia, detenzione droga: arrestato pregiudicato

Di:

Foggia. Nella trascorsa giornata del 13 settembre u.s., gli Agenti della Squadra Mobile della Questura di Foggia, appartenenti “Gruppo Falchi”, hanno tratto in arresto R. A., pregiudicato locale classe ’85 con precedenti specifici, per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Nell’ambito di un servizio finalizzato al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, i poliziotti notavano transitare in questa via Sbano un’autovettura Mercedes classe A, con a bordo il R. sul lato passeggero. Un controllo esperito tramite le banche dati evidenziava che il R. A., soggetto gravato da numerosi precedenti penali per reati in materia di stupefacenti e contro il patrimonio, era sottoposto alla misura degli arresti domiciliari con permesso di assentarsi dalla propria abitazione. A fronte di tali elementi, gli investigatori eseguivano una perquisizione dell’autovettura, che dava esito negativo, per poi proseguire l’attività di polizia giudiziaria presso l’abitazione. L’intuizione si rilevava esatta, tanto che l’accurata perquisizione domiciliare permetteva di rinvenire lo stupefacente occultato all’interno di uno scaffale posto nel balcone della cucina, celata tra materiale vario e contenuto in un involucro in cellophane trasparente. Gli agenti avevano così modo di accertare che all’interno del citato involucro vi erano due pani di sostanza stupefacente del tipo hashish del peso di grammi 100 circa cadauno. La prosecuzione dell’attività permetteva altresì di rinvenire, altro quantitativo di sostanza stupefacente del medesimo tipo, del peso di grammi 22 circa, avvolta in un foglio di carta assorbente.

La sostanza stupefacente rinvenuta risultava essere del peso complessivo di grammi 215,75.

Nella camera da letto, all’interno di un cassetto di un mobile, venivano rinvenuti un bilancino di precisione perfettamente funzionante e un coltello a serramanico di lunghezza complessiva di cm. 18 con lama di cm 8 circa intrisa di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Assolte le formalità, l’indagato è stato condotto su disposizione del P.M. di turno presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione dell’A.G. procedente, in attesa del giudizio direttissimo.