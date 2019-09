Foggia. Nessuna vittima del racket si costituisce parte civile

Nessuno degli imprenditori e commercianti taglieggiati dalla mafia del pizzo si è custituito parte civile nel processo «Decima azione»: l’ha fatto soltanto il Comune di Foggia. Delle 21 parti offese di estorsioni, tentativi di estorsione e tentativo di omicidio individuate dalla Dda nessuna si è presentata all’udienza preliminare nell’aula bunker di Bitonto.

Sono 29 gli imputati in attesa di giudizio, dopo l’arresto del blitz del 30 novembre di anno fa: 16 le carceri col­te in videoconferenza per consentire ai detenuti di assistere all’udienza. In 26 hanno chiesto il giudizio abbreviato.

