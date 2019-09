Il “Grand Tour” di Bosso a Foggia tra Mendelssohn e Beethoven (FOTO)

Di:

La città di Foggia ha vissuto tre giorni di Grande Cultura in questa estate ormai agli sgoccioli del 2019, ha ospitato il Maestro Ezio Bosso, il quale non ha bisogno di presentazioni, con l’Europe Philarmonic Orchestra, della quale il pianista, compositore e direttore d’orchestra torinese ne è direttore artistico.

Bosso ha festeggiato il suo quarantottesimo compleanno il 13 settembre al teatro Umberto Giordano di Foggia, preceduto da tre turni di prove a porte aperte in cui il maestro spiegava passo passo ciò che stava per essere provato.

Le prove a porte aperte sono state manna dal cielo per i tanti sfortunati senza biglietto, apertura del botteghino ore 10.00 biglietti esauriti ore 10.35 con gente in fila dalle 7 e 30 della mattina, ciò a dimostrazione del fatto che i foggiani sono assetati di arte, di cultura, di musica, di teatro. Conseguenza di ciò un teatro strapieno in ogni ordine e grado di posto, nonostante l’aria condizionata non funzionante e, quindi, calore da sfiorare quasi il collasso, con molta gente ancora fuori dai cancelli del Giordano, nella speranza di una déféiance di qualcuno all’ultimo minuto.

Ma tutto questo ne è valsa la pena “sopportarlo” per esserne ripagati con un concerto o meglio “Grand Tour, attraverso il tempo e lo spazio tra Germania e Italia”, come lo ha definito Bosso, di altissimo livello, forse un concerto di tale portata e con tale risposta di pubblico mancava dall’inaugurazione del 10 dicembre 2014 con Riccardo Muti.

Al centro della musica la nostra amata Italia vista con gli occhi di due compositori tedeschi Felix Mendelssohn-Bartholdy con la sua celeberrima Sinfonia n. 4 in La maggiore op. 90, meglio conosciuta, appunto, come L’Italiana, composta durante il soggiorno, il Grand Tour del musicista tedesco in Italia tra il 1829 e il 1830.

La “gioia di vivere, il Romanticismo Felice, l’italianità con i suoi colori, i suoi splendori, i suoi folklori, le sue peculiarità, i suoi suoni” sono trasposti in questa Sinfonia, sicuramente la più riuscita del genio romantico di Mendelssohn.

La seconda parte con tema sempre l’Italia con la sua “gioia di vivere” con la celebre Sinfonia n. 7 op 92 in La maggiore di Ludwig van Beethoven, magistralmente eseguita dall’Europe Philarmonic Orchestra sotto la precisa, impeccabile direzione “a memoria” di Ezio Bosso.

Nel contento generale con scroscianti applausi e ripetuti “Bravi! Bravissimi! Grazie!” la serata si è conclusa con la “gioia di vivere”, tema portante di questi tre giorni e tutti hanno dimenticato il caldo afoso del teatro.

Alessio Walter De Palma

