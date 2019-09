Manfredonia Gela e altri.. Inquinamento, i cittadini chiedono le bonifiche

Di:

Sabato 14 settembre in sei delle 45 località dove si trovano i Siti di interesse nazionale ci saranno manifestazioni per chiedere una volta per tutte allo Stato le bonifiche e la riqualificazione di questi luoghi martoriati, dove il tasso di malattie e mortalità è molto più alto che altrove. Il ministro dell’Ambiente Sergio Costa in esclusiva a Iene.it: “La riorganizzazione del ministero prevede una direzione che si occupa più specificatamente di questo”

“Le persone che protesteranno sabato hanno ragione. Non è più pensabile che lo stato di avanzamento delle bonifiche proceda con questa lentezza”. Così il ministro dell’Ambiente, Sergio Costa, commenta in esclusiva a Iene.it le manifestazioni che si terranno sabato 14 settembre contro l’inquinamento prodotto da alcune industrie italiane. Gli abitanti costretti a vivere nei luoghi più colpiti si uniranno in un’unica protesta, dalle 16 alle 19, in sei delle 45 località dove si trovano i Siti di interesse nazionale, dove le industrie hanno contaminato l’ambiente. A Livorno, Taranto, Manfredonia, Falconara, Augusta e Gela si terranno flash mob, manifestazioni e proteste.

fonte https://www.iene.mediaset.it/2019/news/inquinamento-cittadini-chiedono-bonifiche-ministro-ambiente-costa_502166.shtml?fbclid=IwAR1kqowM6OaL4FDbsuq13Ss7cKrpIATf70_r5oLGVae8-DAjltdu0r3s1sY v

VIDEO