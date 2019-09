Manfredonia, lettori “Scusa bolletta energia, cercano di truffare anziani”

Manfredonia, 14 settembre 2019. ”Buongiorno StatoQuotidiano, vi chiedo gentilmente di pubblicare la notizia di alcuni giovani c he, con la scusa della bolletta energetica, tentano di truffare gli anziani. I fatti sono avvenuti alcuni giorni fa, in Piazza San Camillo De Lellis a Manfredonia. Per f ortuna mi trovavo io a casa dei miei genitori anziani. Sono un ragazzo e una ragazza molto probabilmente di Foggia, hanno tentato di truffare i miei genitori”.