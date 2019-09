Manfredonia. Pineta di Siponto: caduti due grossi pini

Di:

“E’ deprimente assistere a scene di questo tipo, due grossi pini caduti e lasciati lì a marcire. Non è certamente il primo episodio e tante altre cadute di alberi si verificheranno se chi è preposto alla cura del verde in pineta, non provvederà quanto prima ad effettuare la potatura degli alberi che da diversi anni or sono non viene più effettuata.

Speriamo che l’ente preposto accolga il nostro invito ed eviti ulteriori cadute di alberi che peraltro potrebbero costituire un grave pericolo per la incolumità delle persone”.

A. C. (Manfredonia.tv)